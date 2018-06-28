Кофе для сердца и мозга: сколько пить
«Наши результаты свидетельствуют о новом способе действия кофеина, который способствует защите и восстановлению сердечной мышцы через действие митохондриального белка р27», - резюмировали авторы проекта.
Ученые пояснили, что наблюдали положительные эффекты, связанные с употреблением кофеина, даже у грызунов с сахарным диабетом и ожирением, - как у молодых, так и у пожилых особей. Чтобы запустить механизм восстановления сердечной мышцы, нужно выпить 4-5 чашек кофе, уточнили авторы. Также кофе полезен для защиты от разрушительных явлений в головном мозгу. По словам члена-корреспондента РАН, профессора Сергея Иллариошкина, люди, которые пьют в день не менее 4-5 чашек молотого кофе, имеют меньший риск пострадать от болезни Паркинсона, и это научно доказано.
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