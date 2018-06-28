Кроссовки с мягкой подошвой вредны для ног

Ортопеды из Университета штата Орегон (США) считают, что популярные сегодня кроссовки с мягкой подошвой повышают риск получения травм стопы и болей в ногах.В ходе исследования тестировались нейтральные по мягкости подошвы беговые кроссовки и недавно появившаяся на рынке модель с мягкой подошвой – так называемые «maximal shoes». Промежуток между тестами составлял от 7 до 10 дней. На обуви и на ногах испытуемых были размещены маркеры. При движении по специальной пластине регистрировались показатели давления, приходящегося на ноги человека.Известно, что значительную долю травм бегуны получают в момент контакта ноги с беговой поверхностью. При приземлении происходит удар, который распространяется по ноге и со временем может стать причиной воспаления. Для смягчения удара необходимы амортизирующие подошвы. Но при использовании обуви с мягкой подошвой амортизации удара не происходило.Более того, мягкая подошва меняет технику бега. При анализе движения босых бегунов и людей, обутых в мягкие кроссовки, обнаружилось, что первые соприкасаются с землей передней или средней частью стопы, а бегуны в «maximal shoes» — пяткой. То есть, риск получения травмы у последних выше. По расчетам ученых из Гарварда, удар о землю пяткой аналогичен удару по пятке молотком, который вести в три раза больше тела человека.Таким образом, ученые приходят к выводу, что при использовании обуви с мягкой подошвой возрастает риск заболевания подошвенным фасциитом.