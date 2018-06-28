Урок первой медицинской помощи

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Алексей Безымянный рассказал слушателям о первой медицинской помощи, которую человек может оказать себе и другим в случае, если нужно продержаться до приезда скорой. Например, если кто-то вдруг потерял сознание.- Вначале убедитесь, что человек жив, – говорит Безымянный. - Чтобы проверить дыхание, нужно поднести к носу человека зеркало и посмотреть запотело ли оно, либо же просто ощутить рукой теплое дыхание или его отсутствие. Также можно поднять голову, положить ее на грудь и посмотреть, расширяется ли грудная клетка. Если дыхания нет, лучшее, что можем сделать, - это вызвать скорую. Проверка пульса на запястье тоже необходима. Если нет ни того, ни другого, нужно приступить к сердечно-легочной реанимации. Это то, что может сделать практически любой человек. Для начала необходимо снять человеку очки, расстегнуть куртку, освободить грудь. Дальше 30 компрессий – два доха. Если раньше вы с такой ситуацией никогда не сталкивались, рекомендуется делать только компрессии. Скорость довольно высокая - 100 компрессий в минуту, но это очень важно делать до того момента пока не приехали медики.Далее рассказ был о кровотечениях.- Очень распространенная ошибка при тяжелых ранениях - вынимать инородный материал, если такой имеется, - говорит врач. - Этого делать нельзя, потому что есть возможность повредить крупные сосуды и кровотечение потом остановить не получится. Кроме того, если вы накладываете повязку на рану и она пропиталась кровью, снимать ее не нужно. Новая накладывается сверху. Также существуют кровоостанавливающие жгуты, они используются только при крупных кровотечениях в случае невозможности остановки нажатием тампоном.По словам медика, существует правило золотого часа. Оно действует в разных медицинских направлениях, но в нашем случае - есть час, когда мы можем доставить себя или пациента в больницу. Потом жгут снимается.Также на лекции речь зашла об ожогах. Лектор объяснил, что при ожогах народные средства малоэффективны. В наше время существует огромное количество лекарств, которые всегда должны быть под рукой в жаркую погоду.- Оливковое масло я люблю, но использую его в салатах. Сметана тоже хороша, но по назначению. Не нужно наносить это на себя вместо противоожоговых препаратов.Лекция Алексея Безымянного — часть цикла «Бегу к врачу», который посвящен современной медицине и здоровью. Цикл организован Департаментом здравоохранения города Москвы. Лекции проходят в парке «Зарядье» два раза в месяц с целью расширить медицинский кругозор москвичей и объяснить важность своевременного обращения к врачам.