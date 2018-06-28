Резкое похудение – симптом определенного рака
«Никогда не игнорируйте необъяснимую потерю веса, поскольку это может быть первым знаком о развитии рака легких», - с таким мнением выступили ученые из Национальной службы здравоохранения Англии NHS.
Медики подчеркивают: симптомы рака легких могут быть неуловимыми на ранних стадиях. Однако существуют некоторые контрольные признаки, которые становятся все более значительными по мере развития болезни. Потеря веса относится к их числу – это наиболее заметный извне симптом скрытно протекающей до поры до времени болезни. Исследователи порекомендовали внимательно следить за собственной массой тела и при резком снижении веса немедленно обращаться за обследованием. По их словам, рак легких чаще всего диагностируется у пожилых пациентов в возрасте от 70 до 74 лет, но не являются исключительными и случаи обнаружения болезни у людей старше 40 лет.
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