Резкое похудение – симптом определенного рака

Потеря веса без специальных мер, предпринятых для такого похудения, - явление, которое нельзя игнорировать. Об этом заявили ученые из Великобритании. Специалисты утверждают: такое «немотивированное» похудение может быть первым симптомом смертоносной болезни.«Никогда не игнорируйте необъяснимую потерю веса, поскольку это может быть первым знаком о развитии рака легких», - с таким мнением выступили ученые из Национальной службы здравоохранения Англии NHS.Медики подчеркивают: симптомы рака легких могут быть неуловимыми на ранних стадиях. Однако существуют некоторые контрольные признаки, которые становятся все более значительными по мере развития болезни. Потеря веса относится к их числу – это наиболее заметный извне симптом скрытно протекающей до поры до времени болезни. Исследователи порекомендовали внимательно следить за собственной массой тела и при резком снижении веса немедленно обращаться за обследованием. По их словам, рак легких чаще всего диагностируется у пожилых пациентов в возрасте от 70 до 74 лет, но не являются исключительными и случаи обнаружения болезни у людей старше 40 лет.