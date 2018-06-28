Этот дешевый доступный продукт оказался одним из самых полезных!

Традиционно принято считать, что картофель не очень полезен для здоровья по целому ряду причин. Но эксперты в области здорового питания убеждены, что у этого популярного овоща незаслуженно плохая репутация.Начнем с того, что при регулярном употреблении картофеля вы получаете достаточное количество воды и ионов. Это связано с тем, что картофель богат калием, которого особенно много в картофельной кожуре. В этом овоще также большое количество витамина C. Обычно в 100 г картофеля содержится около 17 мг этого витамина. В картофеле содержится витамины А, В и Р. С виду одна картофелина может показаться крупной, но она почти на 80% состоит из воды. Поэтому не стоит верить в то, что человек поправляется на картошке - это заблуждение. Конечно, если в это блюдо вы кладете большое количество сливочного масла, то получаете изрядную дозу калорий. Кроме того, всё зависит и от способа приготовления. В картофеле фри много калорий и холестерина.Поскольку картошка содержит преимущественно углеводы, они легко перевариваются и ускоряют процессы пищеварения. Вот что делает картофель идеальным продуктом для детей или людей, которые не могут переваривать тяжелую пищу, но нуждаются в энергии. Главное не перебарщивать в употребление картошки, так как это может со временем спровоцировать повышенную кислотность. В картошке также значительное количество волокон, стимулирующих движения кишечника.Содержащийся в картофеле витамин C помогает предотвращать рахит, он используется в лечении ревматизма, поскольку картошка богата кальцием и магнием. Картофель снижает воспалительные процессы, как внутри, так и снаружи, а некоторые его разновидности (особенно красный картофель) содержат высокое количество антиоксидантов флавоноидов, которые предотвращают рак. Наконец, картофель полезен для работы мозга и даже для снижения артериального давления.