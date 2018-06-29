Медики напомнили о пользе кабачков
Кабачки – это самый популярный и дешевый летный продукт в Украине. Чем полезен этот овощ и можно ли есть его в неограниченных количествах в течение всего сезона, рассказывает известный врач-диетолог Светлана Фус.
Кому нужно есть кабачки:
Во-первых, мякоть кабачка легко усваивается организмом, не вызывая раздражения желудка и кишечника.
Во-вторых, в кабачке содержится витамин С, участвующий в выработке коллагена, который делает нашу кожу упругой.
В-третьих, бета-каротин, который полезен для кожи, волос, хорошо влияет на зрение.
В-четвертых, также в нем присутствуют важные для организма микроэлементы: калий, кальций, железо, магний – необходимые нашим сердцу, мозгу, мышцам и печени.
В-пятых, пищевые волокна кабачков хорошо абсорбируют токсичные вещества, избыток холестерина и воды, выводят их из организма. Они активизируют пищеварительные процессы, улучшают моторную и секреторную функции желудка и кишечника.
Кабачки – лучшая пища, которая препятствует задержке жидкости в организме. При все этом, калорийность кабачка приближена к нулю.
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