Медики напомнили о пользе кабачков

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Этот овощ необходим нашим сердцу, мозгу, мышцам и печениКабачки – это самый популярный и дешевый летный продукт в Украине. Чем полезен этот овощ и можно ли есть его в неограниченных количествах в течение всего сезона, рассказывает известный врач-диетолог Светлана Фус.Кому нужно есть кабачки:Во-первых, мякоть кабачка легко усваивается организмом, не вызывая раздражения желудка и кишечника.Во-вторых, в кабачке содержится витамин С, участвующий в выработке коллагена, который делает нашу кожу упругой.В-третьих, бета-каротин, который полезен для кожи, волос, хорошо влияет на зрение.В-четвертых, также в нем присутствуют важные для организма микроэлементы: калий, кальций, железо, магний – необходимые нашим сердцу, мозгу, мышцам и печени.В-пятых, пищевые волокна кабачков хорошо абсорбируют токсичные вещества, избыток холестерина и воды, выводят их из организма. Они активизируют пищеварительные процессы, улучшают моторную и секреторную функции желудка и кишечника.Кабачки – лучшая пища, которая препятствует задержке жидкости в организме. При все этом, калорийность кабачка приближена к нулю.