Названы самые частые причины сна с открытыми глазами

Это необычное явление чаще всего наблюдается у детей.Как правило, люди спят с закрытыми глазами. Но у некоторых из нас во время сна глаза открыты или полуоткрыты. Почему же это происходит?ЛагофтальмМедики утверждают, что в детском возрасте это нормально. Дело в том, что за день малыш получает множество впечатлений и это может вызвать эмоциональное перевозбуждение. В итоге сон у него становится беспокойным, может сопровождаться также вскрикиваниями и подергиваниями конечностей. Это характерно для фазы активного роста.Если веки ребенка приоткрыты, это говорит всего лишь о том, что он пребывает в фазе быстрого сна, сопровождаемой быстрыми движениями глазных яблок. Если при этом малыш чувствует себя хорошо, высыпается, не имеет проблем со зрением, можно за него не волноваться.Эндокринные проблемыУ взрослых «привычка» спать с открытыми глазами может быть вызвана нарушением работы щитовидной железы. При тиреотоксикозе глазные яблоки «выкатываются» из орбит, это приводит к несмыканию глазной щели и глаза во время сна закрываются не полностью.Патология векНаши глаза закрываются благодаря расслаблению специальной мышцы и посредством определенного хряща. Но если мышца по каким-то причинам не расслабилась или строение хряща имеет дефект, то веко может не закрываться полностью.Сомнамбулизм и проблемы с нервной системойВсе мы слышали о лунатиках, которые ходят и совершают различные поступки во сне. На самом деле лунатизмом страдает достаточно большое количество людей – один на пятьдесят человек, среди которых преимущественно дети и подростки. Врачи связывают это с функциональной незрелостью центральной нервной системы. Но лунатизм встречается и у взрослых. Причинами, как правило, становятся хроническое недосыпание, стрессы, нарушения работы мозга и сердечно-сосудистой системы. Приступы сомнамбулизма могут стать результатом приема некоторых медикаментов, наркотиков или алкоголя.Отнюдь не всегда у сомнамбул закрыты глаза. Иногда человек выглядит вполне нормально, производит какие-то действия, глаза у него открыты, но при этом он спит.Группа ученых во главе с Владиславом Вязовским из Университета Висконсин-Мэдисон обнаружила, что у крыс, которых лишали сна, во время бодрствования отдельные участки мозга «отключались». То есть в какие-то моменты не было разницы между спящим и бодрствующим состоянием.Еще в 30-е годы советский физиолог П.К. Анохин выдвинул гипотезу, что в процессе сна задействованы подкорковые отделы головного мозга, которые провоцируют определенную активность. Во время опытов на животных при отделении ствола мозга от больших полушарий подопытные погружались в беспробудный сон. То есть в нашем мозгу имеется механизм, позволяющий определенным участкам бодрствовать даже когда мы спим! Этот механизм запускается благодаря нашим органам чувств и некоторым веществам – углекислому газу, гормонам, а также недостатку кислорода в крови.Недавно израильские специалисты изучили так называемую фазу «парадоксального сна», связанную с быстрыми движениями глаз (БДГ). Ранее было доказано, что именно в этой фазе мы видим сновидения. Но почему двигаются глаза?Израильтяне предположили, что в данной фазе наш мозг развивает примерно такую же активность, как и при бодрствовании. Чтобы подтвердить свое предположение, они отобрали 19 страдающих эпилепсией добровольцев, которым предстояли операции на мозге. В течение 10 дней перед операцией им внедряли электроды непосредственно в кору больших полушарий.«Мы сфокусировались на электрической активности отдельных нейронов в части височной доли, связанной с распознаванием зрительных образов и памятью, - прокомментировал один из авторов исследования Юваль Нир. - Предыдущие работы показали, что нейроны этих областей становятся активны сразу после того, как мы видим или хотя бы представляем себе изображения, скажем, знаменитостей или известных архитектурных памятников».Как выяснилось, движения глаз испытуемых происходили как раз в момент «смены картинки». «Сама электрическая активность мозга в ходе БДГ-сна практически идентична тому, что происходит во время бодрствования, - считает Юваль Нир, - Множество нейронов, в том числе и в гиппокампе, демонстрируют резкий всплеск активности, следующий сразу за движением глаз во сне. Типичная картина "занятости" клеток, обрабатывающих новые изображения».Получается, что мы продолжаем быть «активными» и во сне, и это может влиять на положение глаз.Если имеет место сон с открытыми глазами и это вас беспокоит, то попытайтесь выяснить причину явления. Чаще всего дело в элементарной усталости и недосыпании, говорят исследователи.