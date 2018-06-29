Ученые выяснили, как шумные соседи влияют на здоровье

Из-за нерадивых соседей значительно возрастает риск депрессии.Датские ученые пришли к выводу, что шум из соседних квартир может повлечь психические болезни и стресс.К таким выводам ученые пришли после исследования, которое длилось три года и в котором приняли участие более 7 тысяч человек. Все участники жили в многоэтажках.Ученые определили, насколько шумно вели себя соседи участников эксперимента. Они установили, что наибольшую опасность для здоровья человека представляют громкая музыка и длительные вечеринки.Участники, у которых были громкие соседи, в два с половиной раза чаще страдали депрессией. На психическое здоровье отрицательно влияет также шум от ремонтных работ.Добровольцы жаловались на то, что им приходилось вступать в спор с соседями, иногда это приводило к насилию.