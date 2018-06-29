Ученые выяснили, как шумные соседи влияют на здоровье
Датские ученые пришли к выводу, что шум из соседних квартир может повлечь психические болезни и стресс.
К таким выводам ученые пришли после исследования, которое длилось три года и в котором приняли участие более 7 тысяч человек. Все участники жили в многоэтажках.
Ученые определили, насколько шумно вели себя соседи участников эксперимента. Они установили, что наибольшую опасность для здоровья человека представляют громкая музыка и длительные вечеринки.
Участники, у которых были громкие соседи, в два с половиной раза чаще страдали депрессией. На психическое здоровье отрицательно влияет также шум от ремонтных работ.
Добровольцы жаловались на то, что им приходилось вступать в спор с соседями, иногда это приводило к насилию.
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
Добавил klava в категорию Разное
Добавить комментарий