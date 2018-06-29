Как лечить мигрень без помощи таблеток

Большая часть жертв мигреней, как правило, опирается на болеутоляющие лекарства.Мигрень стала печальной реальностью для десятков миллионов людей из разных стран мира. Существует несколько эффективных и научно обоснованных способов борьбы с этой разновидностью головных болей.Кроме того, люди стремятся находиться в тихих помещениях, изолированных от яркого света и постороннего шума. Однако научные исследования подтвердили, что некоторые средства из арсенала народной медицины всё-таки могут помогать при мигренях. В частности, обследование пациентов выявило сниженный уровень магния, который можно восполнить разными способами, включая пищевые добавки и специальные продукты питания. Магний является натуральным мышечным релаксантом, поэтому его эффективность при лечении мигрени вполне объяснима.Порой эффективными могут быть эфирные масла лаванды и перечной мяты. Они охлаждают кожу, а исследования подтвердили способность этих масел стимулировать приток крови к области лба. Кроме того, масло перечной мяты облегчает мышечные сокращения. Масло лаванды используется для регулирования настроения и в качестве седативного средства. Лучше всего поместить несколько капель этих эфирных масел на ладони и массажными движениями втирать их виски, лоб или шею.Попробуйте упражнения вроде напряжения шеи или плеч хотя бы один раз в течение часа. Желательно, чтобы продолжительность этих упражнений составляла не менее 30-40 секунд. Не забывайте о том, что организм нуждается в регулярном увлажнении при любых разновидностях головных болей. Такие напитки, как кофе, сладкие соки и алкоголь, приводят к обезвоживанию, из-за чего интенсивность мигрени усиливается. Большинство россиян не употребляет достаточного количества воды, как показывают наблюдения.