Как психологически подготовиться к родам

Роды являются естественным процессом, через который проходят счастливые женщины в течение тысячи лет.Для беременных женщин характерен страх перед будущими родами и болью, связанною с ними. К сожалению, этот страх страшно преувеличен рассказами матерей, теток, приятельниц. Женщины готовятся к родам, как к какому-то важному заключительному экзамену. Нет ничего удивительного в том, что многие из них боятся, что не выдержат.Нужно сказать, что страх — отрицательное чувство, парализующее волю человека. Нельзя поддаваться страху. Тем более, что боязнь перед болью абсолютна бессмысленна: боль может быть гораздо сильнее, чем вы думаете или совсем не страшной. Кроме того, женщины-трусихи трудней переносят роды, чем те женщины, которые реально подходят к действительности и готовы к любым неожиданностям.Постарайтесь узнать как можно больше о родах. Это поможет вам узнать процессы, которые будут с вами происходить, и сознательно их пережить. Посещайте вместе с мужем школу для будущих родителей, читайте литературу о развитии ребенка и родах.Большинство преподавателей в школах будущих родителей понимают, что нет ни одного пути подготовки к родам. Есть только одна совместная цель, которая объединяет всех родителей: здоровая мать и здоровый ребенок. Учителя внушают родителям, что роды — это не экзамен, который сдает мать.Постарайтесь больше двигаться и точно выполнять все упражнения, рекомендованные вашим врачом или преподавателем в школе рождения.Не стоит сейчас думать о боли, которая не будет вечной и очень скоро забудется после родов. Первые роды обычно длятся от 12 до 14 часов, но только несколько часов из этого времени будут трудными. Если после 24 часов роды не будут прогрессировать, врачи применят кесарево сечение.Интересно, что боль имеет свое положительное значение. Болезненные спазмы постепенно раскрывают шейку матки, и каждый спазм приближает рождение ребенка.Во время родов ваши близкие будут с вами рядом и вы не будете чувствовать себя одинокой. Муж или близкая подруга, родственница будут с вами рядом. Они вытрут вам лицо, подадут лед, помассируют спину или затылок.Вы не должны бояться невольных реакций организма во время родов: крика, плача или внезапного опорожнения мочевого пузыря или кишечника. Знайте, что все это врачи уже видели и слышали. Во время родов вы должны быть сама собой и делать все для того, чтобы чувствовать себя как можно лучше. Не стоит подражать женщинам, которые перекрикивают друг друга во время схваток.Если это будет необходимо, во время родов врачи могут применить анестезию.