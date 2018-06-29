Нелюбимая работа может испортить жизнь и здоровье

Большинство из нас тратят на работе от 40 до 60 часов в неделю. Это довольно много, особенно если посчитать, сколько выходит часов в месяц, в год, в пять лет. Волосы дыбом встают, когда приходит понимание, на что мы тратим 70-80% своей жизни! И, осознаете вы или нет, но такой график работы серьезно влияет на ваше физическое и психическое здоровье, и отнюдь не с положительной стороны.Стоит отметить, что это все относится к тем людям, которые не особо любят свою работу. Если вы входите в те 13%, которым повезло заниматься делом всей жизни, что ж, вас можно поздравить! Но, к сожалению, большая часть населения тратит свое здоровье, зарабатывая деньги, а потом тратит их, восстанавливая здоровье. Замкнутый круг получается.Давайте разберемся, какие именно негативные последствия вызывает долгое пребывание на нелюбимой работе.1. Накапливание и повышение уровня стресса в вашей жизни.Жизнь итак наполнена ежедневным стрессом, а если вы добавляете к длинному списку еще и нелюбимую работу, то отметка негатива взлетает почти до небес. Когда вы столько часов в неделю проводите в стрессовом состоянии (а с нелюбимой работой всегда так), то неудивительно, если часть негатива вы будете приносить домой. Что и дома будет создавать стрессовые ситуации. А потом, толком не отдохнув ни морально, ни физически, вы (с этим накопленным негативом) вновь отправитесь на ненавистную работу. И все повторится.Просто круговорот стресса в природе. Причем, это далеко не смешно, это грустно и печально.Список проблем со здоровьем, которые вытекают из этой ситуации, можно долго составлять. Но итог один – таким положением дел вы серьезно укорачиваете свою жизнь. Задумайтесь об этом!2. Содействие вредным привычкам.Вы приходите домой с работы довольно поздно. Скорее всего, вы испытываете чувство голода, ведь на работе часто не бывает времени перекусить. И в 8-9-10 вечера вы набиваете желудок пищей. Чему это способствует? Увеличению веса и проблемам с пищеварением. А частые перекусы чем попало? Ведут к тому же результату, что и поздний ужин.И стоит ли упоминать о таких привычках, как курение – для успокоения нервов, прием снотворного – для того, чтобы быстро уснуть, что при постоянном стрессе бывает сложно.Еще можно вспомнить отсутствие личной жизни – потому что некогда. Игнорирование занятий спортом – по той же причине.Поэтому надо ли удивляться тому, что каждый второй офисный работник имеет большие проблемы с пищеварением, с позвоночником, с нервной системой? Стоит ли ваша работа всего этого букета заболеваний?3. Постоянный недосып.Сон – это одна из важнейших вещей для каждого живого существа. К сожалению, чаще всего нам не хватает времени на сон. Постоянный недосып накапливается и превращается в раздражение, усталость, недостаток энергии, сильно снижет работоспособность.А хроническая усталость почти всегда приводит к проблемам со здоровьем.Досыпать по выходным – тоже не решение проблемы, ведь такие резкие перепады могут еще хуже сказаться на организме. Идеальным решением было бы найти такую работу, график которой позволял бы вам все успевать и нормально высыпаться! Сложно найти такую, говорите? А вы пробовали?4. Упущенные моменты.Когда вы много работаете, работа становится вашей жизнью. Изо дня в день, из года в год одно и то же наполняет каждый ваш день. Только подумайте, сколько упущенного времени, упущенных возможностей и впечатлений!Вы работаете, чтобы чего-то добиться, чтобы больше обрести, но в конечном итоге остаетесь с бесконечным сожалением в душе.Никогда не упускайте возможность разнообразить свою жизнь. Не откладывайте на потом и не отказывайтесь от выпавшего варианта. Потом вам может быть очень жаль, что вы не согласились.5. Негативное влияние работы на все стальные сферы жизни.У вас есть 168 часов в неделе, из них 40-60 тратятся на работу, которая делает вас несчастными, уставшими и раздраженными. Когда такое настроение преобладает в жизни, то интерес и мотивация постепенно ослабевают, пока не пропадают совсем. Затем начинается депрессия, из которой очень тяжело вылезти.Есть ли выход?Да, возможно, вы ненавидите свою работу. Но одновременно с этим вы не хотите ее бросать, потому что вам кажется, что лучше вы не найдете? Потому что вы не видите для себя иных вариантов? Потому что привыкли жить в бесконечном напряжении?Проснитесь! Сейчас то самое удивительное время, когда каждый (каждый!) может найти ту работу, которая ему наиболее по душе. Спасибо Интернету и средствам связи! Сейчас практически нет границ!Вы можете найти такое дело, которое было бы для вас наиболее приятным и не вынуждало бы отдавать последние крохи энергии, а наоборот, приносило бы радость и удовлетворение. Посмотрите, сколько людей отказались от выжимающего соки графика и добились-таки того, чтобы заниматься любимым делом и получать за это немалые деньги. Их много! И вы в любой момент можете стать одним из них, надо лишь разрешить себе рассмотреть варианты.Жизнь должна приносить счастье! Каждый момент, каждая секунда!