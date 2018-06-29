Семь полезных советов по улучшению и тренировке памяти

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Вы не одиноки, если не можете найти ключи от машины или не запоминаете имя своего тренера по фитнесу.Каждый человек иногда забывает повседневные вещи. Тем не менее, ухудшение памяти не следует воспринимать легкомысленно.Никто не может гарантировать, что это не ранний признак деменции или других серьезных проблем со здоровьем. Сначала поговорите со своим врачом. Если у вас нет ничего серьезного, попробуйте изменить образ жизни.Если вы обеспокоены по поводу ухудшения своей памяти, постарайтесь предпринять 7 простых шагов, которые в этом случае рекомендуют американские эксперты, включая дополнительную физическую активность и здоровое питание. Это может помочь вам справиться с проблемой.Совет №1. Оставайтесь умственно активными.Как физическая активность поддерживает в тонусе вашу мускулатуру, так и умственные упражнения помогают поддерживать мозг в форме и предотвращать ухудшение памяти. Если на работе умственная нагрузка однообразная или недостаточная, разгадывайте кроссворды или собирайте пазлы. Читайте те разделы газеты, которые обычно вы пропускаете – чем больше информации, тем больше работы для вашего мозга.Выбирайте новые маршруты, когда вы едете на работу. Научитесь играть на музыкальном инструменте.Совет №2. Регулярно общайтесь.Социальное взаимодействие отгоняет депрессию и помогает снять стресс, а оба эти фактора способствуют ухудшению памяти. Рассмотрите возможности чаще бывать с родными и друзьями, познакомьтесь с новыми людьми, развейтесь. Если вас куда-нибудь приглашают, смело идите и общайтесь. Это пойдет на пользу не только вашей памяти, но и вашим карьерным и личным достижениям. Наконец, устройтесь волонтером в какую-нибудь местную организацию, чтобы получить новые впечатления и сделать доброе дело.Совет №3. Будьте организованными.У вас намного больше шансов забыть важные даты и не выполнить нужные дела, если вы не ведете ежедневник. Если вы занятой человек и беспокоитесь забыть многочисленные важные вещи, то ежедневник для вас – не роскошь. Еще лучшим вариантом будет электронный планировщик, который будет не только хранить все ваши планы, но и напоминать о них. Вы можете в течение дня перечитывать свои записи, пытаться закрепить их в памяти. Это не только поднимет КПД вашей работы и сделает вас дисциплинированнее, но и натренирует память.Совет №4. Сфокусируйтесь.Ограничьте влияние любых отвлекающих вещей и не пытайтесь выполнять три задачи одновременно. Если вы сфокусируетесь на одной, определенной информации, то повышается вероятность того, что вы запомните и сможете воспроизвести ее позднее. Это всегда помогает, если вы пытаетесь выучить лекцию, текст доклада или любимую песню.Совет №5. Питайтесь здоровой пищей.Диета, полезная для вашего сердца и сосудов, является оптимальной и для вашей памяти. Основная причина возрастных нарушений памяти – это необратимые изменения в мозговых артериях, которые происходят не в последнюю очередь по причине нерационального питания. С молодых лет отдавайте предпочтение фруктам, овощам и цельным злакам. Получайте протеины из рыбы, нежирного мяса и соевых продуктов. Важно и то, что вы пьете. Избыточное употребление алкоголя обязательно отразится на вашей памяти и умственных способностях.Совет №6. Не забывайте о физической активности.Физические упражнения усиливают кровоток во всем теле, включая головной мозг. Это поможет сохранить ваш ум острым. Департамент здравоохранения США рекомендует большинству здоровых взрослых людей заниматься минимум 150 минут в неделю физическими упражнениями средней интенсивности (это всего лишь по полчаса большую часть дней недели). Эквивалентом считается 75 минут интенсивных физических упражнений в неделю. Оптимальные упражнения для кровообращения – это аэробика, плавание, бег, то есть подвижные занятия. Если у вас нет 30 свободных минут подряд, то сделайте 3 подхода по 10 минут в любое удобное время дня.Совет №7. Лечите хронические заболевания.Следуйте советам своего врача, регулярно проходите обследования и лечите хронические болезни, включая гипертонию, сахарный диабет и депрессию. Чем лучше состояние вашего здоровья, тем лучше будет работать ваш мозг. Не забывайте пересматривать с врачом все назначенные вам медикаменты. Есть тысячи препаратов, которые прямо или косвенно влияют на память.