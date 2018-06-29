Депрессия или стресс: в чем разница

Вы чувствуете себя подавленной, раздраженной, у вас плохое настроение… Что это: депрессия или стресс? Для многих разница между этими словами непонятна. Американские психологи помогают разобраться.Специалисты пояснили, что оба эти состояния могут быть связаны с плохим настроением и чувством разочарования. Но все между ними есть существенная разница.Депрессия - это хроническое состояние, которое сопровождается множеством клинических симптомов. В том числе наблюдается химический дисбаланс в головном мозге. Отсутствие счастья становится состоянием души и с подавленным настроением человек смотрит на все, что его окружает.Состояние же стресса - временное. Повышенный стресс всегда становится причиной появления проблем со здоровьем: головные боли, повышенное кровяное давление. К тому же стресс может быть предшественником депрессии.Обычно состояние стресса длится всего несколько дней и проходит самостоятельно, чего нельзя сказать о депрессии