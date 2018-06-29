Любителей лимона предупредили о страшных последствиях

Давайте посмотрим правде в глаза. Лимоны могут быть очень полезны, они полны витаминов, и они могут предотвратить большинство болезней, которые можно себе представить. Но есть и серьезные побочные эффекты употребления лимонов. О них не принято говорить, но эксперты собрали все вредные свойства лимонов, чтобы предупредить вас о них.1. Испорченная зубная эмальИсследования показывают, что употребление лимонного сока (лимон и вода) может вызвать эрозию зубов. Да, лимонная вода может иметь полезные свойства. Но когда дело доходит до ваших жемчужных белых зубов, слишком много этого сока может дать обратный эффект.Согласно другому исследованию, опубликованному Национальным институтом стоматологических и краниофациальных исследований, слишком много лимонного сока в рационе может повредить ваши зубы. Лимоны очень кислые. Большое количество лимонов может разъедать вашу зубную эмаль.Аналогичное исследование подтвердило и другое бразильское исследование. Фактически, лимонный сок проявлял коррозионное действие на зубы, похожее на то, которым облагают безалкогольные напитки. Все они одинаково кислые.Но если у вас есть привычка потреблять лимонную воду каждое утро, не нужно отказываться от нее. Просто убедитесь, что вы чистите зубы регулярно - дважды в день.2. Обострение язв во ртуМелкие язвы во рту (или на основании десен) могут страдать от употребления лимонного сока. Если у вас проблемы с полостью рта, именно, со слизистой, начните есть лимоны, и вы получите настоящую катастрофу.Лимонная кислота в лимонах может ухудшить ваши раны и даже увеличить их. Следовательно, убедитесь, что вы не употребляете лимоны (или любые цитрусовые, если на то пошло), если у вас есть язвы во рту. Подождите, пока они полностью заживут.4. Может вызвать тошноту и рвотуУчитывая, что лимонный сок наполнен витамином С, важно отметить, что слишком много питательных веществ может вызвать тошноту, а в некоторых случаях даже рвоту. Избыток лимонного сока (более 2 лимонов или 3 стакана разбавленного лимонного сока) может привести к передозировке витамина С. Хотя это не представляет серьезной угрозы, ваше тело, однако, может попытаться вымыть избыток витамина С, вызывая рвоту.Было обнаружено, что даже детоксикационные диеты, такие как диета с лимонной водой, вызывают тошноту и рвоту.5. Может привести к частым позывам в туалетЛимонный сок, особенно в стакане теплой воды, может действовать как мочегонное средство. Он может увеличить объем выделяемой мочи, в итоге вы даже можете почувствовать себя обезвоженным. Это потому, что сок лимона избавляет ваше тело от лишней воды. В этом процессе он также может вымывать избыточное количество электролитов и натрия через мочу - и иногда он может вымывать слишком много и вызывать обезвоживание.Избыточное употребление лимонного сока также связано с дефицитом калия. Кислотные фрукты, такие как лимоны, также могут раздражать мочевой пузырь. Это увеличивает желание чаще мочиться, может спровоцировать цистит. Если вы страдаете от этой проблемы, избегайте лимонной воды и других кислотных фруктов в течение недели и посмотрите, улучшатся ли ваши симптомы. Если нет, обратитесь к врачу.6. Может привести к избыточному содержанию железа в кровиМы знаем, что витамин С стимулирует поглощение железа. И слишком много лимонов могут привести к увеличению уровня железа в железе. Слишком много железа в организме может быть опасным.Избыток железа в крови может также повредить внутренние органы.7. Может вызвать мигрень у пациентовХотя есть не так много исследований, некоторые эксперты считают, что цитрусовые могут вызывать мигрень. Фактически, одна конкретная диета для страдающих от мигрени, разработанная Институтом биотехнологии Делавера, рекомендует избегать лимонного сока.8. Может вызвать солнечные ожогиНекоторые исследования показывают, что нахождение на солнце при большом употреблении лимонного сока может вызвать волдыри и темные пятна. Эта проблема также называется фитофотодерматом. Преступниками являются химические вещества в лимонном соке, называемые псораленс, которые взаимодействуют с солнечным светом и вызывают ожог.В другом докладе Университета Брауна говорится, что люди, потребляющие лимонный сок и другие цитрусовые соки, могут иметь несколько более высокий риск развития злокачественной меланомы или формы рака кожи.Теперь мы знаем про эти побочные эффекты. Но лимоны (или лимонный сок) взаимодействуют с лекарствами? Хотя лимоны не оказывают серьезного воздействия на какие-либо лекарства, некоторые исследования проливают свет на их взаимодействие с антагонистами кальция (лекарства, которые меняют движение кальция через кальциевые каналы, которые используются для лечения гипертонии).В другом японском исследовании рекомендуется пациентам избегать приема цитрусового сока во время приема лекарств, поскольку сок мог взаимодействовать с ними, вызывая потенциальную опасность.Недостаточно информации о взаимодействиях, которые могут иметь лимоны с травами.Потребление 120 мл лимонного сока (содержащего 5,9 г лимонной кислоты) в день считается безопасным. Перед тем, как пить сок, вы должны разбавить его. Доза одинакова для беременных и кормящих женщин. Не выходите за пределы предписанной дозы, так как последующие эффекты неизвестны.Все это сводится к количеству. Потребляйте лимоны в нужных количествах, и вы будете довольны результатами, вы сможете получить все плюсы этого фрукта, при этом, можете не бояться противопоказаний.Также иногда говорят о том, что потребление лимонной воды ослабляет кости. Нет исследований, которые указывают на это. Следовательно, вы можете не переживать. Но если вы столкнулись с проблемами с костями и вы считаете, что они могут быть связаны с употреблением лимона, то обратитесь к врачу.Частое использование лимонов на волосах может повредить кожу головы, учитывая кислую природу плодов. И да, та же природа лимонов также может сделать ваши волосы более светлыми. Чтобы этого избежать, используйте лимонный сок вместе с маслом для теплых волос.