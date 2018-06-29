Опасен только избыток соли

Не секрет, что избыток соли в рационе человека угрожает для здоровья сердечно-сосудистой системы. Недавние исследования Университета Калгари, Лондонского университета королевы Марии и экспертов из ряда других институтов подтверждают: соль реально может убить человека.Был проведен анализ состояния 2974 человек в возрасте от 30 до 54 лет с повышенным артериальным давлением. Ученые исследовали уровень натрия в образцах мочи пациентов, собиравшихся за несколько дней в течение 24 часов. Исследование длилось 24 года, и за это время скончались 272 человека.Оказалось, есть линейная зависимость между потреблением соли (показатель - уровень натрия в моче) и повышенным риском смерти. По словам ученых, ранее считалось, что низкий уровень соли так же опасен, как и ее избыток. Но теперь речь идет только о повышенном риске при профиците соли.