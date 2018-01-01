Всего два стейка в неделю повышают у женщин риск эндометриоза

Исследователи из США проанализировали данные о состоянии здоровья 81908 женщин, у которых не наступила менопауза. Специалисты обнаружили, что участницы, съедавшие в неделю две порции блюд, приготовленных из красного мяса, на 56% чаще страдали от эндометриоза, чем остальные женщины.

Эндометриоз развивается, когда клетки эндометрия (внутренней слизистой оболочки матки) прорастают туда, где им быть не положено. Это провоцирует воспаление, боли и грозит бесплодием. Ученые считают, что красное мясо усиливает выработку гормона эстрогена. Это может приводить к эндометриозу.

Наибольший риск эндометриоза отмечался у женщин, предпочитавших стейки и отбивные из красного мяса. Бекон и колбаса оказывали меньшее влияние на уровень эстрогена. Авторы исследования отметили, что блюда из рыбы, птицы и морепродуктов не провоцируют развитие эндометриоза.
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Добавил kruzka в категорию Гинекология

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