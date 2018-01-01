Всего два стейка в неделю повышают у женщин риск эндометриоза
Эндометриоз развивается, когда клетки эндометрия (внутренней слизистой оболочки матки) прорастают туда, где им быть не положено. Это провоцирует воспаление, боли и грозит бесплодием. Ученые считают, что красное мясо усиливает выработку гормона эстрогена. Это может приводить к эндометриозу.
Наибольший риск эндометриоза отмечался у женщин, предпочитавших стейки и отбивные из красного мяса. Бекон и колбаса оказывали меньшее влияние на уровень эстрогена. Авторы исследования отметили, что блюда из рыбы, птицы и морепродуктов не провоцируют развитие эндометриоза.
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