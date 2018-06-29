Домашние лекарства на основе перечной мяты: 6 рецептов
Итак, мята перечная действительно помогает решить проблемы с желудком, ведь она расслабляет гладкие мышцы в пищеварительной системе.
Домашние лекарства на основе перечной мяты для желудка
Ингредиенты:
1/2 стакана листьев мяты перечной (100 г)
1/2 стакана зеленого чая (100 г)
3 столовые ложки меда (75 г)
4 стакана горячей воды (1 л)
Что понадобится:
Большая стеклянная емкость
Способ приготовления:
Налейте горячую воду в выбранную стеклянную емкость. А потом добавьте мяту и зеленый чай.
Накройте крышкой и дайте настояться в течение 2 часов. Затем процедите. Добавьте мед или другой подсластитель (на ваш выбор).
Тщательно перемешайте. Снова процедите, закройте и встряхните.
Оставьте на 24 часа.
Пейте по два стаканчика (50 или 75 мл) в день после еды, и так в течение месяца.
Домашнее лекарство на основе перечной мяты для очищения печени
Как известно, мята перечная — это растение с мощными лечебными свойствами. Она обладает многочисленными преимуществами для здоровья всего нашего организма.
Одно из них — очищение печени. Узнайте же, как приготовить натуральное лекарство на основе перечной мяты для решения проблем с работой этого органа!
Это просто невероятное по своей эффективности средство. И когда вы убедитесь в этом сами, поверьте, перечная мята всегда будет у вас под рукой.
Ингредиенты:
1/2 стакана свежих листьев мяты (100 г)
Тертая цедра одного лимона
8 стаканов минеральной воды (2 литра)
2 столовые ложки меда (50 г)
1 цитрусовый фрукт на ваш выбор (апельсин, лимон и т. д.)
Способ приготовления:
Возьмите подходящую емкость (кастрюлю) и налейте туда 2 литра минеральной воды. Затем положите туда листья перечной мяты.
Поставьте на средний огонь, доведите до кипения. Подождите еще 5 минут. После этого снимите с огня и дайте остыть.
Тем временем выжмите сок из цитрусового фрукта, который вы выбрали. Добавьте его в мятный настой.
Потрите лимонную цедру и добавьте туда же.
Наконец, подсластите натуральным пчелиным медом.
Для того чтобы получившийся напиток был полезен для печени, его следует пить по утрам натощак. И так в течение недели. Затем сделайте перерыв (тоже 1 неделю), а потом повторите курс.
Домашнее лекарство на основе перечной мяты от болей в желудке
Домашние средства на основе перечной мяты прекрасно подходят для борьбы с повышенным газообразованием, кишечными судорогами и другими состояниями, которые не дают нам чувствовать себя хорошо.
Ингредиенты:
1/4 стакана листьев перечной мяты (50 г)
1 стакан воды (200 мл)
1 чайная ложка меда (7,5 г)
Способ приготовления:
Поставьте воду на огонь, доведите до кипения, а потом добавьте листья перечной мяты.
Снимите с огня и дайте настояться в течение 15-20 минут.
Процедите получившийся настой, чтобы в нем не осталось листьев.
Добавьте ложечку меда и наслаждайтесь приятным вкусом своего напитка.
Рекомендуем пить его 2-3 раза в неделю. По 2 раза в день: первый раз с утра натощак, а второй — вечером перед сном.
Мята перечная от кашля
Среди основных причин появления кашля — грипп, простуда, аллергия, вирусные и бактериальные инфекции. Они вызывают неприятное чувство першения в горле, которое в результате и заставляет нас кашлять.
И несмотря на то что в нашем распоряжении есть великое множество аптечных средств от кашля, не забывайте про натуральные. Ведь вы можете избавить себя от этого раздражающего состояния достаточно быстро, если будете сочетать их с домашним лекарством на основе перечной мяты.
Ингредиенты:
5 столовых ложек листьев мяты (75 г)
1 стакан минеральной воды (200 мл)
Способ приготовления:
Тщательно вымойте листья мяты, чтобы на них не осталось пыли.
Поставьте воду на огонь, дождитесь, когда она закипит, а потом добавьте мяту.
Снимите с огня, накройте крышкой и дайте настояться 15 минут.
Процедите и выпейте мятный настой маленькими глоточками.
Рекомендуем продолжать принимать это домашнее лекарство даже тогда, когда вы уже выздоровеете. Это позволит избежать рецидива.
Лекарство на основе перечной мяты от боли в ушах
Как вы уже, вероятно, поняли, мята перечная — не просто растение с приятным ароматом и седативными свойствами. Она может стать прекрасной основой для приготовления домашнего лекарства от боли в ушах!
Еще важно отметить, что мята хорошо сочетается с другими лекарственными препаратами (традиционными) и ускоряет процесс избавления от ушной боли.
А боль в ушах — штука, как известно, очень неприятная. Причем может быть не только симптомом гриппа и простудных заболеваний, но и результатом скопления избыточного количества ушной серы или попадания жидкости в среднее ухо.
Ингредиенты:
1/2 стакана листьев мяты перечной (100 г)
1 ватный шарик
1/2 стакана воды (100 мл)
Способ приготовления:
Положите листья мяты в воду и поставьте на огонь.
Доведите до кипения, снимите и дайте остыть в течение 45 минут, чтобы жидкость настоялась.
Затем смочите ватный тампон в мятном настое.
Капните всего лишь 3 капли в больное ухо. Повторяйте процедуру по 2 раза в день.
Мята перечная против мигрени
Что касается сильных и часто повторяющихся головных болей, ими страдают очень многие (причем не только женщины, но и мужчины). Еще эти боли иногда сопровождаются тошнотой, рвотой и повышенной чувствительностью к свету!
И, понятное дело, каждый старается найти для себя максимально натуральные решения данной проблемы. Ведь если все время пить лекарства на основе химикатов, это может навредить работе внутренних органов.
К счастью, есть множество растений, которые способны уменьшить дискомфорт, вызванный мигренью. В частности, мята перечная.
Ингредиенты:
1/2 стакана листьев мяты перечной (100 г)
1 стакан минеральной воды (200 мл)
Способ приготовления:
Поставьте воду на огонь, когда она закипит, положите в нее мяту, после чего снимите с огня.
Оставьте получившийся настой хотя бы на 15-20 минут.
Затем процедите и выпейте маленькими глоточками.
Итак, перечная мята может стать вашим верным союзником в борьбе за здоровье. Теперь-то вы точно знаете, как приготовить на ее основе различные домашние лекарства, и, наверняка, попробуете их в действии.
Вы стопроцентно не пожалеете! Ведь перечная мята — это, пожалуй, уникальное чудодейственное растение, с мощными успокаивающими и противовоспалительными свойствами.
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