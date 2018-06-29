Домашние лекарства на основе перечной мяты: 6 рецептов

Мята перечная, чье научное название Mentha spicata — это трава c расслабляющими и лечебными свойствами, она помогает успокоить и даже вовсе снять некоторые виды болей. А еще, как и мята обыкновенная, она эффективно борется с галитозом (неприятным запахом изо рта).Итак, мята перечная действительно помогает решить проблемы с желудком, ведь она расслабляет гладкие мышцы в пищеварительной системе.Домашние лекарства на основе перечной мяты для желудкаИнгредиенты:1/2 стакана листьев мяты перечной (100 г)1/2 стакана зеленого чая (100 г)3 столовые ложки меда (75 г)4 стакана горячей воды (1 л)Что понадобится:Большая стеклянная емкостьСпособ приготовления:Налейте горячую воду в выбранную стеклянную емкость. А потом добавьте мяту и зеленый чай.Накройте крышкой и дайте настояться в течение 2 часов. Затем процедите. Добавьте мед или другой подсластитель (на ваш выбор).Тщательно перемешайте. Снова процедите, закройте и встряхните.Оставьте на 24 часа.Пейте по два стаканчика (50 или 75 мл) в день после еды, и так в течение месяца.Домашнее лекарство на основе перечной мяты для очищения печениКак известно, мята перечная — это растение с мощными лечебными свойствами. Она обладает многочисленными преимуществами для здоровья всего нашего организма.Одно из них — очищение печени. Узнайте же, как приготовить натуральное лекарство на основе перечной мяты для решения проблем с работой этого органа!Это просто невероятное по своей эффективности средство. И когда вы убедитесь в этом сами, поверьте, перечная мята всегда будет у вас под рукой.Ингредиенты:1/2 стакана свежих листьев мяты (100 г)Тертая цедра одного лимона8 стаканов минеральной воды (2 литра)2 столовые ложки меда (50 г)1 цитрусовый фрукт на ваш выбор (апельсин, лимон и т. д.)Способ приготовления:Возьмите подходящую емкость (кастрюлю) и налейте туда 2 литра минеральной воды. Затем положите туда листья перечной мяты.Поставьте на средний огонь, доведите до кипения. Подождите еще 5 минут. После этого снимите с огня и дайте остыть.Тем временем выжмите сок из цитрусового фрукта, который вы выбрали. Добавьте его в мятный настой.Потрите лимонную цедру и добавьте туда же.Наконец, подсластите натуральным пчелиным медом.Для того чтобы получившийся напиток был полезен для печени, его следует пить по утрам натощак. И так в течение недели. Затем сделайте перерыв (тоже 1 неделю), а потом повторите курс.Домашнее лекарство на основе перечной мяты от болей в желудкеДомашние средства на основе перечной мяты прекрасно подходят для борьбы с повышенным газообразованием, кишечными судорогами и другими состояниями, которые не дают нам чувствовать себя хорошо.Ингредиенты:1/4 стакана листьев перечной мяты (50 г)1 стакан воды (200 мл)1 чайная ложка меда (7,5 г)Способ приготовления:Поставьте воду на огонь, доведите до кипения, а потом добавьте листья перечной мяты.Снимите с огня и дайте настояться в течение 15-20 минут.Процедите получившийся настой, чтобы в нем не осталось листьев.Добавьте ложечку меда и наслаждайтесь приятным вкусом своего напитка.Рекомендуем пить его 2-3 раза в неделю. По 2 раза в день: первый раз с утра натощак, а второй — вечером перед сном.Мята перечная от кашляСреди основных причин появления кашля — грипп, простуда, аллергия, вирусные и бактериальные инфекции. Они вызывают неприятное чувство першения в горле, которое в результате и заставляет нас кашлять.И несмотря на то что в нашем распоряжении есть великое множество аптечных средств от кашля, не забывайте про натуральные. Ведь вы можете избавить себя от этого раздражающего состояния достаточно быстро, если будете сочетать их с домашним лекарством на основе перечной мяты.Ингредиенты:5 столовых ложек листьев мяты (75 г)1 стакан минеральной воды (200 мл)Способ приготовления:Тщательно вымойте листья мяты, чтобы на них не осталось пыли.Поставьте воду на огонь, дождитесь, когда она закипит, а потом добавьте мяту.Снимите с огня, накройте крышкой и дайте настояться 15 минут.Процедите и выпейте мятный настой маленькими глоточками.Рекомендуем продолжать принимать это домашнее лекарство даже тогда, когда вы уже выздоровеете. Это позволит избежать рецидива.Лекарство на основе перечной мяты от боли в ушахКак вы уже, вероятно, поняли, мята перечная — не просто растение с приятным ароматом и седативными свойствами. Она может стать прекрасной основой для приготовления домашнего лекарства от боли в ушах!Еще важно отметить, что мята хорошо сочетается с другими лекарственными препаратами (традиционными) и ускоряет процесс избавления от ушной боли.А боль в ушах — штука, как известно, очень неприятная. Причем может быть не только симптомом гриппа и простудных заболеваний, но и результатом скопления избыточного количества ушной серы или попадания жидкости в среднее ухо.Ингредиенты:1/2 стакана листьев мяты перечной (100 г)1 ватный шарик1/2 стакана воды (100 мл)Способ приготовления:Положите листья мяты в воду и поставьте на огонь.Доведите до кипения, снимите и дайте остыть в течение 45 минут, чтобы жидкость настоялась.Затем смочите ватный тампон в мятном настое.Капните всего лишь 3 капли в больное ухо. Повторяйте процедуру по 2 раза в день.Мята перечная против мигрениЧто касается сильных и часто повторяющихся головных болей, ими страдают очень многие (причем не только женщины, но и мужчины). Еще эти боли иногда сопровождаются тошнотой, рвотой и повышенной чувствительностью к свету!И, понятное дело, каждый старается найти для себя максимально натуральные решения данной проблемы. Ведь если все время пить лекарства на основе химикатов, это может навредить работе внутренних органов.К счастью, есть множество растений, которые способны уменьшить дискомфорт, вызванный мигренью. В частности, мята перечная.Ингредиенты:1/2 стакана листьев мяты перечной (100 г)1 стакан минеральной воды (200 мл)Способ приготовления:Поставьте воду на огонь, когда она закипит, положите в нее мяту, после чего снимите с огня.Оставьте получившийся настой хотя бы на 15-20 минут.Затем процедите и выпейте маленькими глоточками.Итак, перечная мята может стать вашим верным союзником в борьбе за здоровье. Теперь-то вы точно знаете, как приготовить на ее основе различные домашние лекарства, и, наверняка, попробуете их в действии.Вы стопроцентно не пожалеете! Ведь перечная мята — это, пожалуй, уникальное чудодейственное растение, с мощными успокаивающими и противовоспалительными свойствами.