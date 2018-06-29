Диабет может быть предвестником рака поджелудочной железы

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Американские исследователи обнаружили, что у пациентов с диабетом 2-го типа в 2,3 раза повышена вероятность развития рака поджелудочной железы. Эксперты проанализировали данные около 50 000 человек, госпитализированных в период с 1993 года по 2013 год.За период наблюдений диабет 2-го типа начался у 32,3% пациентов. Рак поджелудочной железы развился у 128 пациентов с диабетом и у 280 пациентов без диабета. Среди диабетиков рак в 52,3% случаев возникал в течение 36 месяцев после выявления диабета. Если пациентам с недавно развившимся диабетом проводили операцию по удалению пораженных раком тканей поджелудочной железы, то симптомы диабета у них пропадали в половине случаев.Рак поджелудочной железы плохо поддается лечению. Средняя выживаемость в течение пяти лет после выявления опухоли составляет всего 8%. Чем раньше обнаруживается болезнь, тем лучше прогноз. Специалисты отмечают: медикам необходимо внимательно обследовать пациентов с диабетом, ведь они находятся в группе повышенного риска развития рака поджелудочной железы.