Эти признаки помогут определить дефицит кальция в организме

На появление таких симптомов следует обратить внимание.Для нормальной работы человеку просто необходимы все витамины и минералы. От дефицита тех или иных веществ наше тело начинает болеть и подавать нам сигналы.Это касается и кальция. От его недостатка страдают не только дети или люди пожилого возраста (как принято считать), но и работоспособное население. Кроме того, если в течение жизни вы употребляете недостаточно кальция, то в старости проблемы с костями и суставами вам обеспечены.Вот эти признаки должны вас насторожить:Ломкость ногтей, костей и волос. Ногти тонкие и медленно растут, а ушибы и переломы очень легко получить. Волосы тусклые, выпадают и секутся на кончикахОт недостатка кальция сильно портятся зубы. Они хрупкие и чувствительные.Человек, которому не хватает кальция, нервный и раздраженный. Он быстро утомляется и растерян. Также часто случаются судороги.У детей о дефиците кальция говорит их медленный рост.