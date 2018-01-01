Эти продукты могут избавить от целлюлита
По словам диетологов, первенство в рационе остается за белками, без которых не получится получить красивое тело,
Специалисты особо акцентируют внимание на белках, которые входят в состав яиц и молочных продуктов, передает Сosmo.
Также полезными будут белки из мяса птицы и животных, рыбы и сои. Следующие в списке бобовые и орехи. А вот сложнее всего организм усваивает белок из круп, но и он является очень полезным.
Отметим, лучше всего белок усваивается после нагрева или термической обработки. Суточная норма белка для женщины составляет 82-92 грамма в сутки.
Топ-10 антицеллюлитных продуктов с наибольшим содержанием белка (на 100 г продукта):
Мясо птицы – от 17 до 22 г
Мясо – от 15 до 20 г
Рыба – от 14 до 20 г
Морепродукты – от 15 до 18 г
Яйца – 12 г
Твердый сыр – от 25 до 27 г
Сыр – от 14 до 18 г
Бобовые – от 20 до 25 г
Крупы – от 8 до 12 г
Орехи – от 15 до 30 г
Что такое целлюлит?
Целлюлит или "синдром апельсиновой корки" – это структурные изменения в подкожно-жировом слое кожи человека, которые приводят к нарушению микроциркуляции крови и оттока лимфы.
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