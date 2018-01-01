Эти продукты могут избавить от целлюлита

Чтобы получить идеальную фигуру, стоит внимательно следить за тем, что вы едите.По словам диетологов, первенство в рационе остается за белками, без которых не получится получить красивое тело,Специалисты особо акцентируют внимание на белках, которые входят в состав яиц и молочных продуктов, передает Сosmo.Также полезными будут белки из мяса птицы и животных, рыбы и сои. Следующие в списке бобовые и орехи. А вот сложнее всего организм усваивает белок из круп, но и он является очень полезным.Отметим, лучше всего белок усваивается после нагрева или термической обработки. Суточная норма белка для женщины составляет 82-92 грамма в сутки.Топ-10 антицеллюлитных продуктов с наибольшим содержанием белка (на 100 г продукта):Мясо птицы – от 17 до 22 гМясо – от 15 до 20 гРыба – от 14 до 20 гМорепродукты – от 15 до 18 гЯйца – 12 гТвердый сыр – от 25 до 27 гСыр – от 14 до 18 гБобовые – от 20 до 25 гКрупы – от 8 до 12 гОрехи – от 15 до 30 гЧто такое целлюлит?Целлюлит или "синдром апельсиновой корки" – это структурные изменения в подкожно-жировом слое кожи человека, которые приводят к нарушению микроциркуляции крови и оттока лимфы.