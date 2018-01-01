Главные симптомы сердечного приступа, которые не стоит игнорировать

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Инфаркт у молодых женщин может иметь свою специфику.Порядка 90% смертей от сердечного приступа вне больничных стен у представителей младшей и средней возрастной группы связаны с тем, что сами пациенты не осознают всей тяжести ситуации.Боль в области грудины они игнорируют - это и имеет фатальные последствия. Основными симптомами сердечного приступа кроме боли является учащенное поверхностное дыхание, частый и слабый пульс, неритмичное сердцебиение. Возникает ощущение слабости - в некоторых случаях оно принимает ярко выраженный характер.Выделяют ряд заболеваний, симптомы при которых очень похожи на аналогичные при сердечном приступе. Без проведения дополнительной диагностики от сердечно-сосудистых расстройств сложно отличить обострения диафрагмальной грыжи, межреберной невралгии, остеохондроза грудного отдела. Схожие симптомы наблюдаются и при холецистите, панкреатите, язвенной болезни.Инфаркт у молодых женщин может иметь свою специфику. Речь идет о нетипичных очагах распространения боли. Она локализуется в области шеи, спины, челюсти, верха живота. По ощущениям сердечный приступ у молодых женщин может напоминать изжогу. Часто ему предшествуют тошнота, общая слабость.