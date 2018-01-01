Почему вредно чистить зубы сразу после завтрака

Ученые развеяли миф о чистке зубов сразу после завтрака.Как известно, с самого детства человеку внушают то, что зубы нужно чистить как минимум два раза в день, то есть утром и вечером.Опровергнуть этот миф решили британские ученые, отметив, что привычка чистить зубы сразу после завтрака вредит зубной эмали.Как рассказали исследователи, чаще всего человек на завтрак употребляет продукты с большим содержанием кислот, потому то, что он сразу отправляется чистить зубы после приема пищи, ведет к разрушению эмали.Именно поэтому следует подождать как минимум час, а уже затем проводить гигиенические процедуры полости рта. Лучше всего, если человек будет чистить зубы в дневное время, а также перед тем, как отойти ночью ко сну.Также ученые рассказали о том, что сразу же после чистки зубов не нужно пользоваться ополаскивателями. Эта смесь с остатками зубной пасты также вредит эмали.Исследователи рекомендовали ополаскивать полость рта днем, а затем после этого в течение 30 минут не принимать пищу и не употреблять напитки.