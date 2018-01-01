Два этих ингредиента лучше всего лечат поллиноз

Врачи рассказали о том, как быстро избавиться от аллергии на пыльцу. Необходимо искать в аптеках средства, которые содержат эти два ключевых ингредиента, включая таблетки и назальные спреи.В России продолжается пик всплеска аллергических расстройств, вызванных нахождением в воздухе пыльцы. Многие жертвы поллиноза отправляются в аптеки за таблетками, спреями и салфетками для того, чтобы бороться с бесконечным насморком. Но при покупке средств от аллергии людям необходимо выбирать два ключевых ингредиента, как подчеркивает доктор Зои Уильямс из Великобритании. Речь идет о цетиризине и лоратадине - именно они дают наиболее мощный эффект в средствах против аллергии. На аптечных полках нас ожидает множество самых разных лекарств, однако никакие их названия и яркие упаковки не имеют значения, если они не содержат эти ингредиенты.Доктор Уильямс подчеркивает, что хорошей идеей будет пробовать разные методы лечения, включая таблетки или назальные спреи, до тех пор, пока человек не подберет то лечение, которое идеально подходит именно ему. Пыльца вызывает поллиноз за счёт раздражения слизистой глаз, носа и рта у жертв этой аллергии. В некоторых странах, включая Великобританию, в этом году отмечается максимальный уровень содержания пыльцы в воздухе за целое десятилетие, что вызвано очень жарким летом.По мнению врачей, поллиноз наблюдается почти у каждого третьего человека. Его нельзя вылечить, но существуют средства уменьшить симптомы, среди которых слезотечения, насморк и усталость. Еще несколько дней в российских городах, охваченных сильной жарой, будет отмечаться повышенное содержание пыльцы в воздухе, особенно это касается южных регионов.