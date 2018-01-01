Желающим прожить до 100 нужно вначале дотянуть до 80

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Если вы хотите прожить очень долго, то вам нужно продержаться до 80. Исследование показало, что после этого возраста риск смерти падает и не повышается аж до 105 лет.Если верить новому исследованию ученых из США и Италии, то человек всё ещё не достиг пределов продолжительности жизни, отведенных ему природой. Если нам повезет дожить до 80, то риск смерти начнет снижаться, что подтвердили наблюдения с участием 4 000 человек. А после 105 он опять уменьшается, существенно увеличивая вероятность дожить до 110. И это становится всё более распространенным явлением. В ходе исследования люди, появившиеся на свет до 1910 года, очень редко проживали более 96 лет, а в наши дни долгожителей стало намного больше. Ранее другая группа исследователей доказала, что после 85-90 лет внешнее старение человека приостанавливается. Другими словами, каким он выглядел в 85, таким он будет выглядеть и в 95 с минимальными отличиями.Принято считать, что рост средней продолжительности жизни связан с развитием медицины, однако эксперты в эволюционной демографии, проводившие исследование, полагают, что речь может идти об эволюции человека посредством натурального отбора. Именно это оставляет больше пространства для долгожителей. Исследователи подчеркивают, что никакого предела продолжительности жизни человека пока не обнаружено. Не только риск смерти не вырастает с возрастом, сами люди живут всё дольше и дольше. Впрочем, выводы этого исследования вызывают много споров. Демографы всё ещё не пришли к единому мнению о том, увеличивается ли риск смертности у человека с возрастом постоянно, или он остаётся стабильным, начиная с какого-то отрезка. До последнего времени все исследования, которые показывали, что этот риск снижается, были небольшими по объему, а их выводы подвергались скептическим оценкам.