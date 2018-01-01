5 признаков того, что нас ожидают тяжелые болезни в старости

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Не грозит ли нам опасность постареть раньше положенного срока? Эксперты назвали 5 предупреждающих симптомов, которые говорят о том, что человек среднего возраста на пенсии будет страдать от крайне слабого здоровья.Для многих людей старость связана с бесконечными болезнями, уязвимостью и хрупкостью, однако практика показывает, что довольно часто пожилые люди обладают крепким здоровьем вплоть до глубокой старости. Так от чего же это зависит? Ученые из Великобритании назвали 5 предупреждающих признаков того, что человек среднего возраста, выйдя на пенсию, будет очень часто посещать врачей. В этот список вошли малоподвижный образ жизни, ожирение, курение, повышенный уровень белков интерлейкинов-6 и C-реактивных белков, которые говорят о воспалительных процессах в организме, а также проживание в одиночестве. Одинокие пожилые люди в два с лишним раза чаще сталкиваются с разными проблемами со здоровьем.«Хрупкость вовсе не следует считать неизбежным фактором, сопровождающим пожилой возраст, - говорят исследователи. - Мы установили, что предпринимая определённые шаги в молодости и в среднем возрасте, мы можем избежать значительного количества проблем в старости. Эти выводы были сделаны на основе анализа 6 223 людей в возрасте старше 65 лет. Мы оценивали скорость их пешей ходьбы, устойчивость, вес, скорость утомления и количество энергии, которое затрачивается на выполнение различных упражнений. За 20 лет до этого мы проводили те же самые тесты с этими людьми, когда им было от 45 до 55 лет».7,9% людей с ожирением столкнутся с тяжелыми проблемами со здоровьем, по сравнению с всего 2,7% тех, у кого имеется здоровый вес. Малоподвижный образ жизни увеличивает опасность разного рода болезней до 6,2%, по сравнению с 2,5% у людей с нормальным весом. У курильщиков риск хрупкости в пожилом возрасте составляет 5,4% против 3,5% у некурящих. Повышенный уровень интерлейкинов-6 и С-реактивных протеинов также на несколько процентов увеличивал данную опасность. Наконец 5,5% разведенных, одиноких или овдовевших людей сталкиваются с инвалидностью после ухода на пенсию, а в группе тех, кто проживает с партнером, их только 2,5%.