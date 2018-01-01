Первые признаки рассеянного склероза, о которых стоит знать людям в любом возрасте
Из-за высокого риска развития заболевания в молодые годы будет лучше, если его выявят на начальных стадиях.
Эксперты подготовили для вас 8 самых распространённых ранних признаков рассеянного склероза, при наличии которых лучше обратиться к врачу.
1. Тремор
Большинство людей на ранней стадии заболевания наблюдают у себя этот симптом. Тремор может доставить массу неудобств и сделать жизнь человека крайне сложной, ведь ему становится проблематично выполнять даже самые простые и обыденные вещи — набирать номер телефона, держать стакан с водой, застёгивать пуговицы. Дрожание конечностей происходит из-за повреждений проводящих путей двигательных нейронов.
2. Проблемы с мочеиспусканием
80% людей с рассеянным склерозом сталкиваются с этим симптомом. Если количество жидкости, которое вы употребляете ежедневно, не изменилось, но вы стали чаще или реже посещать туалет, это может свидетельствовать о наличии у вас данного заболевания.
Особое внимание следует уделить таким проблемам:
-внезапные позывы;
-редкое мочеиспускание;
-невозможность полностью опорожнить мочевой пузырь;
-учащённое мочеиспускание.
3. Эмоциональные расстройства
Депрессивные мысли, резкие перепады настроения, приступы слёз или смеха без причин также могут быть симптомами рассеянного склероза. Это обусловлено тем, что заболевание повреждает клетки головного мозга, что в свою очередь сказывается на эмоциональном фоне человека. Игнорирование данных симптомов может привести к затяжной и глубокой депрессии вследствие прогрессирования болезни.
4. Проблемы со зрением
Ещё один из наиболее распространённых признаков рассеянного склероза. Нарушения функции зрительного анализатора могут возникнуть внезапно и проявляться следующим образом:
-"мушки" перед глазами;
-расплывчатое очертание предметов;
-искажение цветов;
-ощущение инородного тела в глазу;
-мутность;
-один глаз видит хорошо, другой — плохо.
Вы можете не сразу обратить внимание на перечисленные симптомы или списать их на усталость глаз от компьютера и гаджетов. Но истинная причина может скрываться в куда более серьёзном недуге.
5. Нарушение координации
Внезапные головокружения, странные ощущения во время ходьбы, потери равновесия. Эти признаки могут свидетельствовать о различных нарушениях — от проблем с давлением до заболеваний внутреннего уха. Если вы стали регулярно сталкиваться с данными неприятностями, советуем вам как можно скорее обратиться к врачу — оставлять их без внимания опасно для здоровья.
6. Странные ощущения
Если кончики пальцев у вас часто немеют, теряют чувствительность, вам бывает трудно понять, холодная или горячая вода льётся из крана, рекомендуем вам записаться на приём к специалисту. Эти признаки также нередко сопровождают рассеянный склероз.
7. Дискомфорт в конечностях
Он может проявляться следующим образом:
-жжение;
-покалывание;
-мурашки;
-стягивание кожи.
Подобные ощущения могут возникать даже на маленьких участках тела: запястье, бедре, пальце. Многие люди в таких случаях ссылаются на то, что просто отсидели ногу или отлежали руку. Разумеется, дискомфорт в конечностях не всегда свидетельствует о рассеянном склерозе, но если данные симптомы вы стали наблюдать у себя регулярно, не стоит закрывать на них глаза.
8. Нарушения речи и глотания
В этом случае могут иметь место такие проблемы:
-замедление темпа речи;
-изменения голоса;
-тихая или невнятная речь.
Кроме того, у человека с рассеянным склерозом могут возникнуть сложности с глотанием. Вместо того, чтобы следовать через пищевод в желудок, жидкость и пища частично попадают в трахею (анатомическое образование дыхательной системы).
9. "Электрические импульсы"
Рассеянный склероз нередко сопровождают неприятные ощущения в разных частях тела, напоминающие удар током. Они могут возникнуть, например, когда вы поворачиваете голову, и затрагивать любую область — конечности, спину, плечи.
Если вы заметили у себя какой-то из перечисленных признаков, это ещё не означает, что у вас непременно рассеянный склероз. Однако, если вас регулярно беспокоят несколько симптомов, не лишним будет обследоваться у специалиста.
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Добавил kruzka в категорию Неврология
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