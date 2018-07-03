Сколько кофе нужно пить?

Если вы не можете прожить ни дня без «дозы» кофеина, вы не одиноки. По данным нового опроса, количество американцев, которые ежедневно выпивают чашку кофе, находится на самом высоком уровне с 2012 г.

Но сколько чашек кофе нужно выпить за день? Исследователи из Германии решили определить идеальное количество кофеина, которое могло бы принести пользу здоровью сердца.

Результаты исследованиям «CDKN1B/p27 is localized in mitochondria and improves respiration-dependent processes in the cardiovascular system — New mode of action for caffeine» опубликованы в журнале «PLоS Biology».

«Устаревшее мнение, что вы не должны пить кофе, если у вас есть проблемы с сердцем, явно неактуально в наши дни», — заявил Йоахим Альтшмид (Joachim Altschmied), исследователь из Университета Генриха Гейне в Дюссельдорфе (Heinrich Heine-University in D?esseldorf), Германия.

Группа исследователей изучала, как кофеин влияет на мышей и клетки сердца, культивируемые у людей. Исследователи обратили особое внимание на белок, известный как р27, который играет важную роль в превращении глюкозы в энергию внутри клеток.

В течение 10 дней мыши ежедневно потребляли кофеин (в количестве, эквивалентном 4 чашкам кофе). В клетках сердца кофеин, по-видимому, увеличивал количество p27 в митохондриях. Это помогло клеткам получить больше энергии и быстрее восстанавливаться после повреждений.

Результаты исследования показали, что доза кофеина, эквивалентная 4 чашкам кофе, защищает от повреждения клетки сердца у мышей с сахарным диабетом, ожирением и старых мышей.

При наступлении сердечных приступов мыши без р27 чаще умирали по сравнению с мышами с р27, у которых в связи с этим шансы на выживание были выше. В результате было определено, что 4 чашки кофе оказывают защитное действие на сердечные мышцы, ускоряя процесс регенерации и восстановления.

Хотя некоторые люди считают, что кофе — это не самый подходящий напиток, данные этого исследования расширяют список потенциальных преимуществ для здоровья, связанных с этим напитком.

Совсем недавно в результате обзора литературы исследователи из Австралии выявили преимущества для здоровья сердца, связанные с употреблением 3 чашек кофе. Полученные данные свидетельствуют о том, что 300 мг кофеина в день могут быть безопасными для пациентов с аритмией.

Но если просто выпить чашечку кофе, это не окажет ожидаемого результата, предупредила Джудит Хендельер (Judith Haendeler), один из ведущих авторов нового исследования. «Если вы узнаете о результатах данного исследования и решите выпить кофе, но при этом ничего не делаете — никаких упражнений, сбалансированной диеты — тогда, конечно, это не сработает», — сообщила Д. Хендельер.

Более того, эти результаты должны быть воспроизведены в исследованиях с участием человека, поскольку клетки сердца мышей ведут себя совершенно иначе, чем таковые у людей, как заявил Грег Дастинг (Greg Dusting), профессор из Университета Мельбурна (University of Melbourne), Австралия.

Не стоит забывать, что кофеин — это психостимулятор, и при высоких дозах его употребление может быть не лучшим выбором у лиц, которые подвержены риску возникновения сердечного приступа или только что пережившие его. «Потенциально благоприятные эффекты воздействия кофеина на артерии сердца очень интересны, но на самом деле не доказан его эффект в долгосрочной перспективе», — сообщил Г. Дастинг.
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