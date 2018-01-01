Признаки теплового удара
Как правило, тело человека регулирует свою температуру путем процесса потоотделения. Однако в некоторых случаях система регуляции не справляется с поставленной задачей, и температура тела может слишком быстро повышаться.
Перегревание может стать причиной нарушения работы всех органов и систем человеческого организма, однако наибольший ущерб может быть причинен головному мозгу. Люди, для которых перегревание наиболее опасно, это младенцы и дети в возрасте до 4 лет, лица в возрасте старше 65 лет, с избыточной массой тела и пациенты, принимающие определенные виды препаратов.
По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention — CDC), США , о наступлении теплового удара могут свидетельствовать следующие симптомы:
-температура тела выше 39,5 °С;
-красная горячая и сухая кожа, с малыми или без следов потливости;
-быстрый, сильный пульс;
-пульсирующая головная боль;
-головокружение;
-тошнота;
-спутанность сознания;
-потеря сознания.
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