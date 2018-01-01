В летнюю пору бывает слишком жарко, и поэтому легко перегреться. В связи с этим важно уметь распознать признаки теплового удара.Как правило, тело человека регулирует свою температуру путем процесса потоотделения. Однако в некоторых случаях система регуляции не справляется с поставленной задачей, и температура тела может слишком быстро повышаться.Перегревание может стать причиной нарушения работы всех органов и систем человеческого организма, однако наибольший ущерб может быть причинен головному мозгу. Люди, для которых перегревание наиболее опасно, это младенцы и дети в возрасте до 4 лет, лица в возрасте старше 65 лет, с избыточной массой тела и пациенты, принимающие определенные виды препаратов.По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention — CDC), США , о наступлении теплового удара могут свидетельствовать следующие симптомы:-температура тела выше 39,5 °С;-красная горячая и сухая кожа, с малыми или без следов потливости;-быстрый, сильный пульс;-пульсирующая головная боль;-головокружение;-тошнота;-спутанность сознания;-потеря сознания.