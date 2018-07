5 продуктов для повышения иммунитета

Иммунная система — это щит от болезнетворного воздействия микробов и вирусов. Но для поддержания этого щита важно вести здоровый образ жизни, частью которого является сбалансированная диета.Эти 5 продуктов стоит добавить в рацион, чтобы не заболеть.ЙогуртИзвестно, что в йогурте содержатся различные «хорошие» бактерии в большом количестве.Результаты одного из исследований показали, что употребление йогурта может помочь пациентам с воспалительными заболеваниями кишечника улучшить свое состояние и иммунный ответ.ГрибыГрибы являются богатым источником антиоксидантов, что обеспечивает их противовоспалительные свойства. Считается, что клетки, из которых формируются грибы (они называются мицелий), обладают мощными свойствами в борьбе против болезнетворных вирусов и бактерий.Результаты исследования, проведенного учеными из Университета Флориды (University of Florida), США, свидетельствуют о повышении иммунитета среди людей, которые ежедневно ели грибы шиитаке.Куриный супЭто хорошо известное и любимое многими блюдо. К тому же его легко употреблять во время болезни, когда аппетит не в лучшем состоянии. Он также может стать источником поступления полезных минералов, таких как кальций, сера и магний.«Считается, что способность куриного супа бороться с болезнью связана с аминокислотой цистеин, которая выделяется из куриного мяса во время его приготовления. Горячая жидкость в супе также помогает удерживать оптимальный уровень гидратации», — отмечает представитель Академии питания и диетологии (Academy of Nutrition and Dietetics), США, Алиса Рамси (Alissa Rumsey).ОрехиОрехи содержат длинный перечень питательных веществ, которые полезны для здоровья. Бразильские орехи в большом количестве содержат селен и являются отличным продуктом для повышения иммунитета. Эксперты по питанию советуют не останавливаться на одном и употреблять как можно больше видов орехов.«Витамин Е — это мощный антиоксидант, который помогает организму бороться с инфекцией», — сообщает диетолог Кристин Киркпатрик (Kristin Kirkpatrick) из Кливлендского института оздоровления (Cleveland Clinic Wellness Institute), США.Миндаль, арахис, фундук и семена подсолнуха — все это прекрасные источники витамина Е.ЧеснокЕсть мнение, что чеснок — еще один отличный источник антиоксидантов. Чеснок содержит соединения, которые оказывают мощное бактерицидное действие, сильное воздействие на иммунную систему и могут также способствовать лучшему усвоению минералов из пищи.В результате одного из исследований у участников из группы, которая ела чеснок, отмечали не только более низкий риск возникновения простуды, но и сокращение продолжительности простуды на 70% в сравнении с участниками группы плацебо. Результаты других исследований также позволяют полагать, что существует связь между употреблением чеснока и снижением риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, а также улучшением психического здоровья.