5 продуктов для повышения иммунитета
Эти 5 продуктов стоит добавить в рацион, чтобы не заболеть.
Йогурт
Известно, что в йогурте содержатся различные «хорошие» бактерии в большом количестве.
Результаты одного из исследований показали, что употребление йогурта может помочь пациентам с воспалительными заболеваниями кишечника улучшить свое состояние и иммунный ответ.
Грибы
Грибы являются богатым источником антиоксидантов, что обеспечивает их противовоспалительные свойства. Считается, что клетки, из которых формируются грибы (они называются мицелий), обладают мощными свойствами в борьбе против болезнетворных вирусов и бактерий.
Результаты исследования, проведенного учеными из Университета Флориды (University of Florida), США, свидетельствуют о повышении иммунитета среди людей, которые ежедневно ели грибы шиитаке.
Куриный суп
Это хорошо известное и любимое многими блюдо. К тому же его легко употреблять во время болезни, когда аппетит не в лучшем состоянии. Он также может стать источником поступления полезных минералов, таких как кальций, сера и магний.
«Считается, что способность куриного супа бороться с болезнью связана с аминокислотой цистеин, которая выделяется из куриного мяса во время его приготовления. Горячая жидкость в супе также помогает удерживать оптимальный уровень гидратации», — отмечает представитель Академии питания и диетологии (Academy of Nutrition and Dietetics), США, Алиса Рамси (Alissa Rumsey).
Орехи
Орехи содержат длинный перечень питательных веществ, которые полезны для здоровья. Бразильские орехи в большом количестве содержат селен и являются отличным продуктом для повышения иммунитета. Эксперты по питанию советуют не останавливаться на одном и употреблять как можно больше видов орехов.
«Витамин Е — это мощный антиоксидант, который помогает организму бороться с инфекцией», — сообщает диетолог Кристин Киркпатрик (Kristin Kirkpatrick) из Кливлендского института оздоровления (Cleveland Clinic Wellness Institute), США.
Миндаль, арахис, фундук и семена подсолнуха — все это прекрасные источники витамина Е.
Чеснок
Есть мнение, что чеснок — еще один отличный источник антиоксидантов. Чеснок содержит соединения, которые оказывают мощное бактерицидное действие, сильное воздействие на иммунную систему и могут также способствовать лучшему усвоению минералов из пищи.
В результате одного из исследований у участников из группы, которая ела чеснок, отмечали не только более низкий риск возникновения простуды, но и сокращение продолжительности простуды на 70% в сравнении с участниками группы плацебо. Результаты других исследований также позволяют полагать, что существует связь между употреблением чеснока и снижением риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, а также улучшением психического здоровья.
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