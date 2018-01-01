5 вещей, которые нужно делать для себя

Мы привыкли проявлять любовь и заботу по отношению к близким и игнорировать собственные потребности. Когда вы последний раз делали что-то для себя? Покупали подарок или проводили день так, как именно вы этого хотели? Эксперты собрали маленькие шаги, которые помогут вам вернуться к истокам — к себе.Купите себе цветыОтбросьте глупые стереотипы, что покупать самому себе цветы — странно. Зайдите в магазин и соберите букет из любимых цветов. Дома поставьте его в красивую вазу — всякий раз при взгляде на букет ваше настроение будет улучшаться. Попробуйте, подобная покупка — важное проявление любви к себе.Возьмите выходной в середине неделиМы имеем в виду не тот выходной, который под завязку забит другими делами и заботами. Нет. Освободите день для того, чтобы провести его наедине собой — без друзей, звонков и электронных писем. Пригласите себя в кино или на обед. Вы этого достойны. Когда последний раз вы ходили на фильм, который хотели посмотреть именно вы? Или завтракали в новом месте вместо того, чтобы собирать привычный контейнер с едой? Устройте себе день без дел: сходите в музей, на выставку, погуляйте в парке или в торговом центре. Восполните запас энергии и сделайте то, что давно хотели сделать.Не экономьте на себеНе путайте это с бессмысленной тратой денег. Каждый из нас хочет путешествовать или откладывать деньги на различные цели. Но это не повод экономить на себе — самом дорогом, что у вас есть. Например, вы можете немного переплатить и купить фермерские продукты вместо товара по скидке. Или позволить себе новую одежду вместо надоевших вещей. Ваша жизнь изменится, как только вы начнёте любить и уважать себя. Вы станете иначе относиться к себе и ценить все вложенные усилия. Другие люди всегда чувствуют это и, как правило, тоже начинают относиться к вам лучше.Обнимайте себяГоворят, что в день нужно обнимать минимум восемь человек. Объятия стимулируют выработку окситоцина — гормона радости. Мозг посылает сигнал, что вы обнимаете человека, которому доверяете. В этот момент на подсознательном уровне вы понимаете, что достойны любви. Начните обнимать сами себя, просто так, как бы странно это ни звучало. Возможно, первое время вам будет неловко и некомфортно, но это нормально. Старайтесь в любой неприятной ситуации обнять себя. Похлопайте себя по спине, скажите «и это пройдёт», и вам сразу станет лучше. Вы заслуживаете любви так же, как и все остальные.Давайте себе «пять»Попробуйте после завтрака сказать вслух «это будет классный день!» и дать себе «пять». Не смейтесь, это правда помогает. Отчасти здесь работает принцип аффирмаций. Вы произносите короткую фразу, и при многократном повторении установка закрепляется в подсознании. Гордитесь собой, верьте себе и в себя — лучше вас никто этого не сделает.