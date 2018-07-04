Как пережить летнюю жару: советы медиков

Летом каждый из нас ищет способы спастись от изнуряющей жары. Некоторые люди получают тепловые и солнечные удары, а многие просто чувствуют себя вяло из-за палящего зноя.Чтобы облегчить себе жизнь в жаркую погоду во избежание перегрева следует соблюдать некоторые правила, которыми делятся специалисты.1. Необходимо употреблять больше жидкости: воды, соков, морсов, кисломолочных продуктов и компота — до 2-х литров в сутки. В воду можно добавлять сок лимона.Следует избегать сладких газированных напитков. Ведь когда температура воздуха превышает 30 градусов, организм человека теряет много жидкости: в сутки, вместе с потом и дыханием, испаряется до одного литра. Это приводит к загустению крови и может вызвать сбой в работе сердечно-сосудистой системы.2. Летом следует пересмотреть свой рацион. Желательно отказаться или уменьшить употребление жирных блюд, продуктов, содержащих животные жиры, большое количество соли (чипсы, майонез, консервы, колбасы, сыры и т.д.). Их следует заменить на травяные пряности, растительные жиры, овощи, зелень и фрукты. Также лучше ограничить употребление картофеля, бананов, мучных изделий и исключить спиртные напитки.3. Пожилые люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, должны иметь с собой сердечные препараты, назначенные врачом для постоянного приема или набор лекарств для первой помощи: валидол, нитроглицерин.4. Самый простой способ избежать перегревания организма — протирать влажной платком или салфеткой места пульсации: запястья, внутренние стороны локтей, под коленями и за ушами. Такие действия облегчат самочувствие.5. В одежде следует отдавать предпочтение светлым цветам и натуральным тканям, прикрывать голову шляпами.6. Также медики советуют чаще отдыхать и не истощать организм садово-огородными работами, особенно с 12 до 16 часов. Это время не подходит и для загара. Лучше переждать в тени или в помещении.7. Надо быть осторожными с использованием кондиционеров: долгое пребывание в очень охлажденной комнате или под прямым холодным воздухом может стать причиной заболеваний, например, простуды или спазма сосудов. Кондиционер надо включать на 20-25 градусов.В случаях появления симптомов перегрева необходимо обратиться к врачу или вызвать скорую помощь.