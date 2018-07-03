Все, что нужно знать о щелочной диете
В чем суть?
Основная концепция заключается в том, что вы должны питаться так, чтобы оптимизировать ваш уровень кислотно-щелочного баланса (pH). Придерживаясь этой диеты, вы едите меньше продуктов, стимулирующих кислоту, и больше тех, которые стимулируют щелочь.
Проще говоря, некоторые продукты, например, пшеница, мясо и сахар, заставляют ваше тело производить кислоту. Из-за ее избытка замедляется обмен веществ, портятся волосы и ногти, вырабатывается чрезмерное количество инсулина, повышается восприимчивость к болезням, накапливаются жиры, и человек набирает лишний вес. Чтобы этого избежать, нужно есть больше тех продуктов, которые «помещают» ваше тело в щелочное состояние, помогая сохранить здоровье.
Если вы начинаете свой день с кофе, варенья и тостов, в обед пьете чай с тортом, а на ужин едите макароны с мясом, то, скорее всего, кислоты в вашем организме в избытке. Так что же есть, чтобы это исправить? Рассказываем!
Что можно есть?
Щелочная диета в основном вегетарианская. Да, нам придется немного расстроить любителей мяса. Как и любителей все жарить, парить и варить. Продукты лучше есть в свежем виде, без термической обработки (это, конечно, не касается круп).
Итак, в основе щелочной диеты:
-овощи — огурцы, брокколи, спаржа, цветная капуста, артишок, свекла, кресс-салат, шпинат, сельдерей, помидоры, кабачки;
-фрукты и ягоды — яблоки, грейпфрут, лимон, лайм, фенхель, финики, киви, черная смородина, бананы, вишня, дыня, виноград, инжир и абрикосы;
-зерновые — чечевица, дикий рис, ячмень, коричневый рис, овес, просо и лебеда;
-орехи — миндаль и каштаны;
-специи — корица, карри, имбирь, морская соль.
Что есть нельзя?
Мясо, яйца и все консервированные продукты, пасту, пшеницу, кукурузу, рожь и гречиху, все молочные продукты, сахар и все искусственные подсластители. Следует избегать сладких закусок и жареной пищи. Кофеин и алкоголь под запретом: это очень кислотообразующие продукты.
Все это не только ради стройной фигуры, но и ради здоровья. Запрет на обработанные продукты и акцент на овощах и фруктах, безусловно, приведут к потере веса. Чем помогут еще?
Щелочная диета повышает уровень энергии
Мы — это то, что мы едим. Все слышали это высказывание неоднократно, и оно не лишено смысла. Если вы часто чувствуете усталость, то скорее всего вы слишком «кислые». Небольшие изменения в вашем рационе могут внести большой вклад в вашу жизнь. Щелочная диета снабжает организм витаминами, минералами и питательными веществами, помогая стимулировать энергию и позволяя чувствовать себя по утрам намного бодрее.
Щелочная диета способна улучшить здоровье
Она поощряет здоровое питание, что точно положительно скажется на работе всего организма. В отличие от множества других диет, способных подорвать здоровье, эта поможет не только безопасно сбросить вес, но и «подлатает» многие важные системы организма, насытив фолиевой кислотой, клетчаткой, витаминами Е и С, ненасыщенными жирами и магнием. Важно, что следовать ей можно абсолютно в любом возрасте.
Поможет построить и сохранить мышечную массу
Уровень кислотно-щелочного баланса влияет на мышечную массу. Кислотный рН не способствует наращиванию мышц. Очень часто спортсмены включают в свой рацион продукты с высоким содержанием белка, однако это лишь повышает кислотность организма.
Забывать о фруктах и овощах нельзя, потому что находящиеся в них витамины и минералы способствуют правильному развитию мышечной ткани. А еще множество исследований показало, что, даже теряя на щелочной диете вес, мышечную массу вы сохраните.
Предотвратит старение кожи
Когда мы едим много кислотных продуктов, таких, как сыр, кофе, мясо, крупы, сладкие закуски и напитки, возникающая в результате кислотная перегрузка делает нас более восприимчивыми к процессам старения. Появляются возрастные пятна, морщины и множество других возрастных факторов. Одним из основных принципов щелочной диеты является исключение из рациона сахара. Одно лишь это правило подарит коже более молодой вид.
Интересный факт: в недавнем эксперименте добровольцев попросили посмотреть фотографии и угадать возраст нескольких сотен человек. Исследователи обнаружили, что люди с более низким уровнем сахара были восприняты как более молодые. Неплохая причина, чтобы отказаться от пончика, не так ли?
Уменьшит боль в спине
У вас болит спина? Вы не одиноки. Около 65 миллионов американцев страдают от боли в спине. По словам сторонников щелочной диеты, виновником хронической боли в спине может быть именно повышенная кислотность.
Исследования показывают, что боль в пояснице становится менее мучительной, если добавить к рациону щелочные минеральные добавки. Обеспечение достаточного количества внутриклеточного магния позволяет активировать витамин D и правильную функцию ферментов. Это, как было доказано, уменьшает боль в спине.
А еще сторонники щелочной диеты утверждают, что она поможет избежать артрита и предотвратить рак. Будем считать это очень приятным бонусом к омоложению и похудению.
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