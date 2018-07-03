Все, что нужно знать о щелочной диете

Говорят, первой, кто начал пропагандировать эту диету, стала Виктория Бекхем. Так это или нет? Уже не столь важно. Главное — этот способ избавиться от лишних килограммов работает и не вредит здоровью.В чем суть?Основная концепция заключается в том, что вы должны питаться так, чтобы оптимизировать ваш уровень кислотно-щелочного баланса (pH). Придерживаясь этой диеты, вы едите меньше продуктов, стимулирующих кислоту, и больше тех, которые стимулируют щелочь.Проще говоря, некоторые продукты, например, пшеница, мясо и сахар, заставляют ваше тело производить кислоту. Из-за ее избытка замедляется обмен веществ, портятся волосы и ногти, вырабатывается чрезмерное количество инсулина, повышается восприимчивость к болезням, накапливаются жиры, и человек набирает лишний вес. Чтобы этого избежать, нужно есть больше тех продуктов, которые «помещают» ваше тело в щелочное состояние, помогая сохранить здоровье.Если вы начинаете свой день с кофе, варенья и тостов, в обед пьете чай с тортом, а на ужин едите макароны с мясом, то, скорее всего, кислоты в вашем организме в избытке. Так что же есть, чтобы это исправить? Рассказываем!Что можно есть?Щелочная диета в основном вегетарианская. Да, нам придется немного расстроить любителей мяса. Как и любителей все жарить, парить и варить. Продукты лучше есть в свежем виде, без термической обработки (это, конечно, не касается круп).Итак, в основе щелочной диеты:-овощи — огурцы, брокколи, спаржа, цветная капуста, артишок, свекла, кресс-салат, шпинат, сельдерей, помидоры, кабачки;-фрукты и ягоды — яблоки, грейпфрут, лимон, лайм, фенхель, финики, киви, черная смородина, бананы, вишня, дыня, виноград, инжир и абрикосы;-зерновые — чечевица, дикий рис, ячмень, коричневый рис, овес, просо и лебеда;-орехи — миндаль и каштаны;-специи — корица, карри, имбирь, морская соль.Что есть нельзя?Мясо, яйца и все консервированные продукты, пасту, пшеницу, кукурузу, рожь и гречиху, все молочные продукты, сахар и все искусственные подсластители. Следует избегать сладких закусок и жареной пищи. Кофеин и алкоголь под запретом: это очень кислотообразующие продукты.Все это не только ради стройной фигуры, но и ради здоровья. Запрет на обработанные продукты и акцент на овощах и фруктах, безусловно, приведут к потере веса. Чем помогут еще?Щелочная диета повышает уровень энергииМы — это то, что мы едим. Все слышали это высказывание неоднократно, и оно не лишено смысла. Если вы часто чувствуете усталость, то скорее всего вы слишком «кислые». Небольшие изменения в вашем рационе могут внести большой вклад в вашу жизнь. Щелочная диета снабжает организм витаминами, минералами и питательными веществами, помогая стимулировать энергию и позволяя чувствовать себя по утрам намного бодрее.Щелочная диета способна улучшить здоровьеОна поощряет здоровое питание, что точно положительно скажется на работе всего организма. В отличие от множества других диет, способных подорвать здоровье, эта поможет не только безопасно сбросить вес, но и «подлатает» многие важные системы организма, насытив фолиевой кислотой, клетчаткой, витаминами Е и С, ненасыщенными жирами и магнием. Важно, что следовать ей можно абсолютно в любом возрасте.Поможет построить и сохранить мышечную массуУровень кислотно-щелочного баланса влияет на мышечную массу. Кислотный рН не способствует наращиванию мышц. Очень часто спортсмены включают в свой рацион продукты с высоким содержанием белка, однако это лишь повышает кислотность организма.Забывать о фруктах и овощах нельзя, потому что находящиеся в них витамины и минералы способствуют правильному развитию мышечной ткани. А еще множество исследований показало, что, даже теряя на щелочной диете вес, мышечную массу вы сохраните.Предотвратит старение кожиКогда мы едим много кислотных продуктов, таких, как сыр, кофе, мясо, крупы, сладкие закуски и напитки, возникающая в результате кислотная перегрузка делает нас более восприимчивыми к процессам старения. Появляются возрастные пятна, морщины и множество других возрастных факторов. Одним из основных принципов щелочной диеты является исключение из рациона сахара. Одно лишь это правило подарит коже более молодой вид.Интересный факт: в недавнем эксперименте добровольцев попросили посмотреть фотографии и угадать возраст нескольких сотен человек. Исследователи обнаружили, что люди с более низким уровнем сахара были восприняты как более молодые. Неплохая причина, чтобы отказаться от пончика, не так ли?Уменьшит боль в спинеУ вас болит спина? Вы не одиноки. Около 65 миллионов американцев страдают от боли в спине. По словам сторонников щелочной диеты, виновником хронической боли в спине может быть именно повышенная кислотность.Исследования показывают, что боль в пояснице становится менее мучительной, если добавить к рациону щелочные минеральные добавки. Обеспечение достаточного количества внутриклеточного магния позволяет активировать витамин D и правильную функцию ферментов. Это, как было доказано, уменьшает боль в спине.А еще сторонники щелочной диеты утверждают, что она поможет избежать артрита и предотвратить рак. Будем считать это очень приятным бонусом к омоложению и похудению.