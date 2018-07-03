Назван овощ, который подавляет развитие рака и старение
Благодаря содержанию флавонола физетина в составе огурцов, их употребление дает противовоспалительный эффект. Работа ученых их Калифорнийского института биологических исследований, ставивших эксперименты на мышах, показала: фитезин обладает мощными антиоксидантными свойствами, борется с воспалительными процессами и способен защитить организм от онкологических заболеваний.
В частности, калифорнийские специалисты установили: фитезин эффективно задерживает развитие неблагоприятных, вызываемых воспалением явлений, затрагивающих органы ЦНС. Конкретно, предотвращает появление болезни Альцгеймера. Что симптоматично, в предварительных исследованиях были получены данные о том, что фитезин препятствует наступлению ранней смерти при трех моделях болезни Хантингтона (генетическое заболевание, уничтожающее нейроны в определенных областях головного мозга).
Именно огурцы являются продуктом, в котором содержится особенно много этого вещества. Конкуренцию им может составить разве что клубника.
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Добавил klava в категорию Онкология
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