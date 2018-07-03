15 продуктов, которые лучше других выводят лишнюю воду из организма

Уверенность в том, что для выживания во время длительных переходов по пустыне верблюд черпает воду из своих горбов, бесследно уходит корнями в детство. На деле же это оказывается заблуждением, способным увлечь наивное сознание, но к правде отношения не имеющее: горбы сложены из жировых клеток, а потому они действительно выполняют роль аварийного источника энергии, но те химические процессы, которые в теории способны превратить этот жир в воду, в условиях пустыни неосуществимы.Человек – совсем другое дело. Когда мы долго сидим или стоим, едим много соли, принимаем лекарства или переживаем обезвоживание, не потребляя положенную суточную норму жидкости или теряя ее при физнагрузках, наш организм начинает делать запасы. Это можно понять как переход в режим самосохранения любой ценой, и в первую очередь ценой нашего внешнего вида, и отеки на лице и ногах являются тому наглядным подтверждением. Один из основных путей, по которым такая буферная жидкость может выйти наружу – это естественная нужда, а чтобы перевести эти механизмы в режим интенсивной работы, нам помогут натуральные продукты, называемые диуретиками.ЛимонУпотребление лимона в чистом виде довольно затруднительно в силу понятных причин, но этого от вас никто и не требует. Эффект можно ощутить даже в том случае, если просто добавить сок лимона в воду или пищу. Лимон выводит лишнюю воду, способствует снижению давления и является номером один в списке эффективных средств для лечения и профилактики некоторых заболеваний, в частности инфекций мочевого тракта.СельдерейНаше тело получает воду не только в чистом виде, но также извлекает ее из пищи. Одним из примеров является сельдерей – воды в нем очень много, и это провоцирует нас на более частые визиты в туалет, чтобы от нее избавиться. Кроме своих мочегонных свойств он исключительно питателен и облегчает пищеварение. Правда, сельдерей может не всем прийтись по вкусу, но множество продуктов из нашего списка могут прекрасно его дополнить.ИмбирьИмбирь очищает не только вкусовые рецепторы, но и весь организм, стремительно выводя из него токсины. Он помогает нормализовать кровообращение, избавиться от отеков, успокоить боль в суставах при артрозе и выгоняет прочь всю лишнюю жидкость. Все эти замечательные качества имбиря откроются вам даже тогда, если вы положите кусочек его корня в стакан с водой.СвеклаПомимо мочегонных качеств, свекла несет нам пользу вместе с антиоксидантами, включая один особенный – беталаин, встречающийся в довольно ограниченном наборе продуктов. Свеклу можно жарить, тушить и варить, однако микроволновая печь на ее полезных свойствах сказывается отрицательно.КабачкиПрофилактика рака, снижение вероятности сердечного приступа, выведение жидкости – статус кабачка как полезного овоща не подлежит оспариванию. Запомните лишь один момент: злоупотребление солью в процессе приготовления снизит мочегонный эффект кабачков.Клюквенный сокЕсли вам доводилось слышать о том, что клюквенный сок способствует лечению инфекций мочевого тракта, то это частично объясняется именно его мочегонным характером. Важно лишь соблюсти одно условие: сок должен быть свежим и натуральным.БаклажаныИспытав на себе опцию баклажанов выводить из организма излишки воды, некоторые вписали его в список средств для борьбы с лишним весом. Метод использования довольно необычен: баклажаны нужно сварить, и выпить ту воду, которая останется после варки. Если это покажется слишком странным, то у вас, в конце концов, останутся готовые баклажаны, блюд из которых предостаточно.ПетрушкаОдному пучку петрушки можно найти множество путей применения: добавить в блюдо, освежить стакан воды, есть просто так, в конце концов – той или иной дорогой, но вы испытаете на себе всю ее пользу. А полезен не только щедрый мочегонный эффект, но и антиоксиданты. В качестве побочного действия – свежее дыхание.Кофеиносодержащие напиткиПрежде мы любили чай, кофе и «Кока-колу» за их тонизирующие свойства. Но будет полезно знать, что кофеин – еще и мочегонное средство. Требуется только не превышать порог в 200-300 миллиграмм кофеина в день, что в пересчете на кофейный эквивалент соответствует двум-трем 200-миллилитровым чашкам.ОвесВокруг овса заслуженно сложился ореол пищи, стимулирующей потерю веса. По другую же сторону порции утренней овсяной каши лежит свойство овса впитывать в себя излишки воды – так же, как это происходит с холестерином.ТоматыГлавное условие для достижения должного эффекта – есть томаты сырыми. Порезав их в салат или сделав томатный сок, вы удовлетворите этому требованию. Но если у вас вдруг имеется неприязнь к их вкусу, разбавьте его другими мочегонными продуктами, например морковью или арбузом. В целом же эффективность томатов в деле здоровья отнюдь не ограничивается способностью откачивать из организма жидкость – предотвращение рака и профилактика сердечно-сосудистых заболеваний стоят того, чтобы прописать томаты в вашей овощной корзине.ОгурцыПредельное содержание воды в огурцах объясняет то, как часто их можно встретить в детокс-рецептах. Равно как и мочегонное средство, огурцы положительно влияют на мочевой тракт в целом, предотвращают развитие диабета и рака. Секрет – в антиоксидантах и минералах, включая те, что необходимы человеку ежедневно.АрбузВ детстве нам не зря запрещали есть арбуз перед сном. Его плод является огромным резервуаром, полным воды – настолько сладкой, что оторваться от поедания арбуза очень сложно. Но нужно себя перебороть, потому что значительный рост глюкозы в крови сведет на нет все его положительные качества, в том числе способность выводить воду и соли из нашего тела.МорковьО моркови чаще говорят как об источнике полезных элементов для поддержания нашего зрения, но и на другие стороны человеческого здоровья она влияет не худшим образом, и как пример – выведение жидкости. При этом не важно, будет ли она входить в состав салата, или станет гарниром – эффект гарантирован в любых случаях.ЧеснокУ нас есть еще кое-что, помимо аппетита, что чеснок способен возбуждать – желание чаще наведываться в уборную. И если вы ставите перед собой такую цель, то один-другой зубчик – или их порошковый эквивалент – придется в блюде к месту.