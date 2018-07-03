Врачи рассказали, чем опасны кислые напитки
Исследователи утверждают, что напитки «с кислинкой», например, фруктовый чай или ароматизированная водичка сильно «изнашивают» зубы, а также повреждают эмаль.
Лондонские ученые из Королевского колледжа сумели узнать, что при употреблении кислых напитков в перерывах между едой возрастает риск появления эрозии зубов от кислоты. В научном исследовании, результаты которого были опубликованы в British Dental Journal, говорится об анализе диеты трехсот человек, имеющих тяжелые формы заболевания зубов.
По мнению стоматологов, частое употребление фруктовых соков, чаев, диетических напитков, а также напитков, содержащих большого количества сахара, приводят к серьезному износу зубной эмали, в особенности, если пить их не торопясь или удерживая в ротовой полости.
Те люди, которые два раза в день выпивали в ходе эксперимента воду с лимоном между приемами еды, в 11 раз больше были подвержены средней или сильной зубной эрозии, утверждают специалисты. Но, можно сократить эти риски в два раза, если выпивать лимонную воду прямо во время приема пищи.
Если во время обеда съесть яблоко, то вечером уже не стоит употреблять ничего кислого, советуют ученые. А если во время ужина вы выпили немного вина, то наутро не следует пить фруктового чая.
Помимо всего прочего, специалисты советуют пить эти «вредные» напитки через соломенную трубочку.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил sigivigi в категорию Разное
Добавить комментарий