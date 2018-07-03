Врачи рассказали, чем опасны кислые напитки

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Фруктовые чаи и подобные напитки могут повреждать зубную эмаль.Исследователи утверждают, что напитки «с кислинкой», например, фруктовый чай или ароматизированная водичка сильно «изнашивают» зубы, а также повреждают эмаль.Лондонские ученые из Королевского колледжа сумели узнать, что при употреблении кислых напитков в перерывах между едой возрастает риск появления эрозии зубов от кислоты. В научном исследовании, результаты которого были опубликованы в British Dental Journal, говорится об анализе диеты трехсот человек, имеющих тяжелые формы заболевания зубов.По мнению стоматологов, частое употребление фруктовых соков, чаев, диетических напитков, а также напитков, содержащих большого количества сахара, приводят к серьезному износу зубной эмали, в особенности, если пить их не торопясь или удерживая в ротовой полости.Те люди, которые два раза в день выпивали в ходе эксперимента воду с лимоном между приемами еды, в 11 раз больше были подвержены средней или сильной зубной эрозии, утверждают специалисты. Но, можно сократить эти риски в два раза, если выпивать лимонную воду прямо во время приема пищи.Если во время обеда съесть яблоко, то вечером уже не стоит употреблять ничего кислого, советуют ученые. А если во время ужина вы выпили немного вина, то наутро не следует пить фруктового чая.Помимо всего прочего, специалисты советуют пить эти «вредные» напитки через соломенную трубочку.