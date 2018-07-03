Названы растения, которые помогут победить усталость

Особенно полезно употреблять эти средства тем, кто подвержен частым простудам.Простые способы укрепить иммунитет, справиться с бессонницей и преодолеть усталость и стресс.Мы сделали подборку растений, которые помогут победить усталость:Что: зверобойЗачем: для борьбы с сезонной депрессиейЗверобой — главный натуральный заменитель антидепрессантов. Он содержит красный пигмент гиперицин, повышающий уровень серотонина в крови. Стандартная доза для борьбы с депрессией легкой и средней тяжести — по 300 мг зверобоя в капсулах три раза в день.Интересно, что по способности улучшать эмоциональное состояние антидепрессанты даже проигрывают лекарственному растению. Так, из почти 2 тысяч участников эксперимента, проведенного изданием British Medical Journal, употребление зверобоя помогло 63%, в то время как медицинские препараты — лишь 58%. Впрочем, это все равно не повод самостоятельно выбирать способ лечения от депрессии.Что: витамины группы ВЗачем: при усталости и нехватке силВитамин В6 иногда называют природным энергетиком: он участвует в обмене веществ, необходимых для нормальной работы нервной и иммунной систем человека. Ниацин (или витамин В3) не только помогает организму усвоить полезные вещества из съеденной пищи, но и регулирует гормональный фон. Остальные витамины группы В активизируют работу мозга, улучшают обмен веществ, участвуют в процессе кроветворения и являются натуральными антиоксидантами.Значительная часть комплекса витаминов группы В содержится в петрушке, сельдерее, мелиссе, семенах кунжута и подсолнуха, а также в свежем шпинате, пророщенной пшенице и салате латуке.Что: ромашкаЗачем: от бессонницы и беспокойстваЕсли по ночам вы судорожно вспоминаете, все ли доделали на работе, или каждый час проверяете будильник — самое время взять за привычку пить на ночь настой ромашки. Чайная ложка цветков ромашки (или один фильтр-пакет) заливается кипятком и настаивается в течение часа. Для максимального эффекта в настой можно добавить ложку меда. Такой травяной напиток успокаивает ум и снижает тревожность — то, что нужно для погружения в глубокий здоровый сон.Что: ягоды годжиЗачем: при головной боли, стрессе, снижении работоспособностиМадонна, Стинг, Мик Джаггер и много других знаменитостей относительно недавно объявили себя поклонниками «тибетского барбариса». При этом на родине годжи, в Китае, тибетские монахи знают о чудодейственных свойствах этих ягод уже больше 5 тысяч лет. Помимо наличия в своем составе селена и германия, которые помогают организму бороться с раком, ягоды годжи обладают сильными тонизирующими свойствами. Противопоказаны ягоды годжи только детям до трех лет, аллергикам, беременным и кормящим женщинам. Все остальные могут употреблять их как в свежем виде (примерно по 20 граммов за один раз), так и заваривать ягоды в чайнике. И лучше всего это делать утром — после чашки такого бодрящего напитка на ночь будет трудно уснуть.Что: сироп бузины чернойЗачем: для укрепления иммунитета и нервной системыНаравне с ягодами годжи, сироп бузины черной — мощнейший источник витамина С. Поэтому особенно полезно употреблять это средство тем, кто подвержен частым простудам. Два курса в год (три раза в день по чайной ложке в течение месяца) очищают кровь, укрепляют иммунитет и служат отличной профилактикой вирусных и инфекционных заболеваний.