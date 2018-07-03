Медики рассказали, кому нельзя есть айву

Айва обладает общеукрепляющими свойствами.Душистый фрукт айва имеет много полезных свойств. И несмотря на это, кое-кому его лучше не употреблять.Айва богата провитамином А, витаминами С, Е, РР, имеет витамины группы В и множество микро - и макроэлементов, передает Еdaplus.В составе фрукта есть калий и натрий, яблочная, лимонная и тартроновая кислоты, пектиновые и дубильные вещества, аминокислоты и катехины. Кроме того, душистый фрукт содержит большое количество углеводов, в частности, фруктозу.Из лечебных свойств, айва обладает общеукрепляющими, кровоостанавливающими, антисептическими, мочегонными и вяжущими. Ее советуют употреблять при малокровии, сердечно-сосудистых заболеваниях, заболеваниях желудочно-кишечного тракта, дыхательных путей и при астме.Айва благоприятно влияет на психику, бодрит и улучшает настроение. А слизь из семян айвы обладает антисептическим действием.