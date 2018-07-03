Назван секрет идеального сна

Синтезу может помешать даже свет уличного фонаря.Качественный сон – это не случайность. Чтобы за ночь удалось хорошо выспаться и набраться сил на новый день, надо спать в кромешной темноте.По словам ученых, именно освещение, особенно, искусственное, приводит к проблемам со сном.Человеку нужно спать в полной темноте, потому что так устроен его организм. Даже в древности люди ложились спать с заходом Солнца, а вставали с восходом, и они даже не подозревали о принципах сна, ведь это было инстинктом.Но из-за процесса эволюции люди изобрели искусственное освещение, чем серьезно себе навредили. Во время исследований ученые выяснили, что даже при малейшем намеке на лучи солнца в человеческом организме происходит нарушение синтеза мелатонина.Это соединение отвечает за регуляцию суточных ритмов, выработка мелатонина должна проходить в полной темноте.И этому синтезу может помешать даже свет уличного фонаря, который светит в окно. То же самое касается включенных рядом гаджетов и других источников света. Поэтому если вы хотите лучше выспаться – делайте это в полной темноте.