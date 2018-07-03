Эти продукты освежают дыхание лучше, чем жевательная резинка

Вкусно и полезно.Свежее дыхание делает нас увереннее в себе, а кроме того свидетельствует о здоровье кишечника и полости рта.Освежить дыхание всегда можно при помощи жевательной резинки или специального спрея для полости рта, но что делать тем, кто отказался от этих вредных для здоровья продуктов.Избавиться от неприятного послевкусия поможет свежая зелень. Узнай больше из нашей статьи!УкропЕсли в обеденный перерыв ты подкрепилась каким-нибудь пикантным блюдом с резким запахом, съешь веточку укропа. Говорят, этот продукт способен преодолеть даже самый неприятный аромат.ГвоздикаГвоздика также является отличным дезодорантом для полости рта. Чтобы избавиться от запаха чеснока или лука, пожуй «гвоздик» этого растения на протяжении нескольких минут.Базилик и мятаНе знаешь, как после дружеских посиделок замаскировать запах алкоголя? Да, это задача не из легких, но листики свежей мяты или базилика легко с ней справятся.ИмбирьНа свидании или деловой встрече тебе не придется беспокоиться о запахе изо рта, если перед рандеву съесть немного свежего имбиря.