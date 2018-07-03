Как правильно питаться при грыже пищевода

Грыжа пищеводного отверстия диафрагмы встречается часто.Особенно, у людей преклонного возраста. Недуг не являться чем-то особенно опасным, но при его обнаружении следует тщательно взяться за свое здоров’я.Не следует принимать пищу за три часа до сна. Во время сна организм человека замедляет процессы, в том числе и пищеварительные. Поэтому пища не успеет нормально усвоиться. Это будет способствовать изжоге и вздутию живота, что поднимет внутреннее давление. В свою очередь, этот процесс будет способствовать увеличению грыжи пищевода.Питание при грыже пищеводного отверстия диафрагмы должно быть:• дробным;• порционным шесть раз в день;• хорошо обработанным;• включать легкую мягкую пищу;• исключить некоторые продукты;Нельзя допускать переедание. Оно способствует не только нарушению работы кишечника и пищевода, но и нарушает обмен веществ в организме, а это приводит к ожирению. Избыточная масса тела – это еже один нежелательный фактор при грыже пищевода.Поэтому, если человек страдает ожирением, ему предписывается специальная диета, которая не только показана при вываливании пищевода в грудную полость, но и способствует снижению массы тела. При этом необходимо выполнять комплекс специальных упражнений. Это не просто физическая нагрузка, а гимнастика, показанная при вываливании пищеводного отверстия диафрагмы. Все инструкции и предписания можно получить, проконсультировавшись с врачом.Диета подразумевает исключение всего жирного и острого. Эти продукты утяжеляют работу пищевода, а также раздражают его. Могут появиться болевые ощущения в районе диафрагмы. Очень часто эти боли могут спутать с болями в области сердца.Выпячивание пищевода подразумевает придерживаться правильного рациона. То есть, необходима диета.Каждый организм по-своему уникален, поэтому каждый человек сам должен для себя определить, каких продуктов лучше избежать. Индивидуальный организм по-разному реагирует на питание. Поэтому изжоги, вздутие, запоры и неправильная работа кишечника может возникать от разных вещей.Как правило, врачи рекомендуют, когда соблюдается диета, полностью исключить:• жирное;• острые продукты;• жареные блюда;• копчености;• сильно соленое;• специи;• сладости;• кислые соки;• спиртные напитки;• сладкие газировки.Под запрет попадает также кофе и крепкий чай. Такие продукты питания значительно повышают кислотность пищевода, а также увеличивают симптомы развития образования в пищеводном отверстии диафрагмы.