Почему медики запрещают смешивать огурцы и помидоры

Самое популярное сочетание оказалось опасным для здоровья.Когда речь идет о салате, на ум приходят тысячи комбинаций. Люди по всему миру едят различные виды салатов, но, существуют определенные ингредиенты, которые лучше не смешивать.Вы удивитесь, но самое популярное сочетание овощей, помидоры и огурцы, на самом деле может быть потенциально опасно для организма. Думали, что с овощами точно нельзя прогадать? Ученые доказали обратное.Почему нельзя сочетать огурцы и помидоры в салате?Главная причина, по которой врачи запрещают это делать, это то, что эти овощи имеют разное время переваривания и усвоения.По Аюрведической медицине, при сочетании продуктов, нужно хорошо знать время, через которое они усваиваются, иначе один продукт переварится быстрее, а другой - останется в желудке, что может нанести ущерб для здоровья и тела.Более того, если сочетать подобную пищу, может замедлится процесс поглощения полезных веществ, а также сахаров. Таким образом, потребление продуктов в определенном сочетании не даст вам получить от них всю возможную пользу. Более того, вы будете чувствовать вздутие живота, тошноту, потливость и проблемы с пищеварением.