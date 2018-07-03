Косметологи подсказали, как избавиться от морщин на лице

Морщины – обычное явление для здоровой кожи, которое появляется из-за того, что с течением времени кожа теряет эластичность и прочность.Морщины появляются там, где чаще всего сокращаются мышцы – вокруг глаз, на лбу, возле рта.Также они образуются на тех участках, которые чаще всего попадают под действие ультрафиолета.Морщины не влияют на здоровье, только на эстетику. И поскольку некоторые процедуры являются очень дорогими, проще заниматься профилактикой. Все лечение морщин – это косметические процедуры.К профилактическим процедурам относится нанесение крема на поверхность кожи и использование разнообразных масок и скрабов. Также дома стоит делать массаж лица, который поможет разгладить морщинки и придаст эластичность коже.Также можно всегда ходить с "каменным" лицом, чтобы не провоцировать появление мимических морщин, но тогда у вас будет строгое или безэмоциональное выражение лица. Кроме того, на качество кожи влияет генетика.Стоит уменьшить факторы, которые портят кожу – беречь лицо от солнечных лучей и бросить курить.Косметические процедурыКосметологи предоставляют ряд косметических процедур, чтобы скрыть морщины. В частности, это паралич поверхностных мышц лица ботоксом и другими инъекциями. Такие процедуры парализуют мышцу на 2-3 месяца. Морщины, которые появились из-за движения мышц, разглаживаются. Но не без рисков, из-за ботокса могут возникнуть головная боль и заболевания, похожие на грипп.Заполнение углублений – в глубокие полости морщин вводят препараты, чтобы разгладить морщины изнутри. Это может быть гиалуроновая кислота, которую используют для наполнения морщин, увеличения губ и коррекции формы лица.Кроме того, это могут быть филлеры, одобренные Американской администрацией по безопасности пищевых продуктов и лекарств: собственные жировые клетки пациента, которые откачивают из одного места и закачивают в другое; коллаген, молочная кислота, гидроксиапатит, силикон, минеральные масла.Но большинство инъекционных методов омоложения требуют постоянного повторения, потому что филлеры рассасываются под кожей и она приходит в первоначальное состояние.Также косметологи проводят смену коллагена с помощью инвазивных деструктивных процедур или медицинских средств. Это улучшает качество коллагена в коже и изменяет ее внешний вид. Но в результате такой процедуры можно получить химический ожог или шрам.А те, у кого кошелек толстенький, прибегают к хирургическому удалению лишней кожи. Результат пластической хирургии зависит от мастерства хирурга.