Медики рассказали о вреде молочных продуктов

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Какая молочка тайно нас убивает.Польза молока уже давно стала одной из самых противоречивых тем для обсуждения среди ученых и диетологов.Одни считают, что полностью этот продукт заменить не возможно, а другие уверенны, что молочные продукты приносят много вреда нашему здоровьюМолокоТо, что молоко является незаменимым источником кальция и способствует укреплению костей — миф из прошлого. Многие ученые уже давно доказали обратное. Например, шведские эксперты в течение 20 лет наблюдали за контрольной группой из 100 тысяч человек в возрасте от 39 до 79 лет, среди них были те, кто употреблял молоко регулярно, и те, кто не пил его вовсе. В результате исследования выяснилось, что люди, выпивавшие в сутки более трех стаканов молока, вдвое чаще страдали от переломов, чем остальные. Почему так происходит? Молочный сахар – лактоза, распадается в кишечнике на глюкозу и галактозу. Последняя и вызывает преждевременное старение и раннюю смерть.СырБольшая половина состава сыра — жиры. В продукте преобладают насыщенные жиры, способствующие развитию сердечнососудистых заболеваний, закупорке артерий, ожирению и увеличению уровня холестерина. По мнению доктора медицины Нила Барнарда у сыра есть еще один минус – это огромное количество соли, которая и без того присутствует в молочном сырье и добавляется также в процессе производства. 60 грамм сыра может содержать от 350 до 900 миллиграммов соли. Лакомясь сыром следует помнить, что соль вымывает из организма кальций. По мнению диетологов, самым вредным стоит считать плавленый сыр, для изготовления которого используется низкосортное или пришедшее в негодность сырье.КефирВ процессе брожения в кефире образуется этиловый спирт. Попадая в желудок этот продукт продолжает бродить, а, значит, и процент алкоголя в нем возрастает. Известный ученый, член Российской Академии Медицинских наук Углов пишет, что если ребенок выпьет за день 600 граммов кефира с содержанием спирта около 0,7%, то его организм получит дозу алкоголя эквивалентную 10 граммам водки. Именно с таких малых доз и начинается так называемое алкопрограммирование человека. Если пересчитать это количество соответственно детскому весу, то усвоенный спирт окажется равен 430 граммам водки, употребленных взрослым человеком. Гастроэнтерологи уверены, что кефир способствует развитию таких вредоносных бактерий, как кишечная палочка или сальмонелла.Вот такие опасности скрывают в себе молочные продукты. Отказаться от них или просто ограничить потребление, решение принимает самостоятельно каждый.