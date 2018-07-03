6 неочевидных признаков варикозной болезни ног

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У многих из нас варикоз ассоциируется с непривлекательными узелками, выступающими на голенях. Вместе с тем, помимо эстетических проблем, варикозное расширение вен может привести к весьма серьёзным осложнениям, включая затруднение передвижения/нарушение двигательной функции.Согласно статистике, примерно 10% мужчин и около 30% женщин по всему миру обращаются с данным недугом за медицинской помощью. Именно поэтому необходимо знать первые симптомы и зачастую неочевидные проявления начинающегося варикоза. Своевременное обнаружение болезни и медицинское вмешательство поможет вам избежать неприятных последствий.Итак, представляем вашему вниманию 6 неочевидных симптомов варикозного расширения вен.1. Онемение и покалываниеЕсли вы регулярно сталкиваетесь с кратковременным онемением стоп, это может говорить о начальной стадии варикозной болезни ног. Если оно происходит редко, тревожиться не стоит — признаком варикоза является лишь периодически возникающий симптом.Онемение – парестезия – кратковременная потеря кожной чувствительности. При варикозном расширении вен нижних конечностей данный симптом может быть связан с нарушением трофических процессов в данной области. Специалисты советуют не игнорировать онемение и покалывание и настоятельно рекомендуют обращаться за помощью к врачу при наличии устойчивых симптомов.2. Изменение цвета кожиОчень часто люди с варикозом жалуются на изменение цвета кожи ног на поражённых участках. Неравномерный оттенок, присутствие белых или, напротив, тёмных пятен не следует игнорировать тем, кто подозревает у себя наличие этого недуга.Изменения цвета кожных покровов вызваны плохой циркуляцией лимфы и недостаточным кровоснабжением. В первое время пятна могут не доставлять вам дискомфорта, однако по мере развития болезни они уплотняются, краснеют и вызывают зуд. При отсутствии должного лечения врачи не исключают вероятности развития воспаления и появления трофических язв.3. ОтёкиЧасто отёки ног являются предшественниками варикозного расширения вен. Они обусловлены застоем жидкости в межклеточном пространстве, которое возникает при несостоятельности венозных клапанов. Обычно отёки возникают вечером и усугубляются в жаркую погоду.Согласно статистике, варикозной болезни ног больше всего подвержены женщины. Для объективного определения данного симптома врачи советуют измерить обхват лодыжек. Если вечером длина окружности по сравнению с утренним увеличивается на 1 см, пора бить тревогу.4. Зуд в лодыжках и голеняхЭтот симптом является одним из наиболее игнорируемых и неочевидных признаков варикозной болезни ног. Зуд в лодыжках и голенях обусловлен изменениями, происходящими в прилегающих к поражённым областям тканях и сосудах. Застой крови в венах приводит к нарушению микроциркуляции в тканях, из-за чего продукты обмена перестают выводиться из клеточных структур должным образом. Этот процесс и является причиной шелушения и чрезмерной сухости кожи ног.Зуд при варикозном расширении вен может показаться довольно "невинным" симптомом, но именно он является самым ранним "звоночком", сигнализирующим о начале болезни. Кроме того, игнорирование этого признака со временем также может привести к образованию трофических язв.5. Мышечные судорогиНочные судороги в ногах — один из самых известных симптомов варикозной болезни нижних конечностей. Застой крови приводит к нарушению циркуляции в венах и мелких сосудах. Это способствует увеличению давления на прилегающие ткани, вследствие чего происходит раздражение нервных окончаний и, собственно, начинаются судороги.Помимо того, из-за плохого обмена веществ мышцы начинают испытывать кислородное голодание, что также приводит к спазмам в конечностях.6. Боль, которая усиливается после периодов неподвижностиЕсли после длительного отсутствия мышечных сокращений и пребывания в статичном положении вас начинают мучить боли в ногах, это повод обратиться к специалисту. На начальных стадиях варикозного расширения вен болезненные ощущения незначительны и проходят после лёгкого массажа или приподнятия ног в положении сидя и лежа. Однако данный симптом считается весьма тревожным.Неприятные ощущения и боль в конечностях вызваны нарушениями циркуляции крови, ухудшением оттока крови от нижних конечностей к сердцу. Флебологи при расширении вен рекомендуют обследовать также и сердечно-сосудистую систему, что поможет избежать более серьезных проблем.Как предотвратить развитие варикоза:Пейте по крайней мере 1,5 л жидкости в день. При обезвоживании густота крови увеличивается и вены работают с повышенной нагрузкой.Ведите активный образ жизни. Правильное кровообращение напрямую зависит от физических нагрузок. Лучшими видами активности для профилактики варикоза являются ходьба, йога, бег и пилатес.Купите бельё из компрессионного трикотажа. Оно считается самым доступным способом профилактики варикозной болезни ног. При регулярном использовании компрессионное бельё предотвращает появление отёков и "звёздочек".Длительные авиаперелёты повышают риск застоя крови и возникновения тромбоза глубоких вен. Чтобы предотвратить нарушение кровообращения, во время полёта снимите обувь, пейте воду и не надевайте узкую одежду.Сидите правильно. Поза "нога на ногу" препятствует нормальному кровообращению.Как уже писалось выше, своевременное обнаружение и лечение варикозной болезни поможет предотвратить серьёзные осложнения. Поэтому настоятельно рекомендуем вам при обнаружении любого из перечисленных симптомов обращаться за медицинской помощью.