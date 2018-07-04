Иррадиирующие боли: симптомы, которые ошибочно путают с другими заболеваниями

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Иррадиирующая, или отраженная, как ее еще называют, боль – распространенное явление. Простыми словами можно описать так: выраженный дискомфорт возникает в тех участках тела, которые, на первый взгляд, совершенно не связаны с больным органом или патологическим процессом. Например, воспаление в брюшной полости может вызвать ноющие боли в плече, а проблема с сердцем – проявиться покалыванием в левой руке. Часто мы не связываем подобные ощущения с основным заболеванием, и это – основная причина того, что время может быть безвозвратно упущенным.Природа иррадиирующей болиДостоверно неизвестно, что именно вызывает так называемое отражение боли совершенно не в том месте, где она фактически возникает. Существует немало теорий на этот счет, большинство из которых сводится к тому, что она проявляется в областях, которые иннервируют выходящие из смежных сегментов спинного мозга нервные окончания.Одна из наиболее популярных гипотез объясняет появление иррадиирующей боли тем, что исходящие от вовлеченных в патологический процесс внутренних органов болевые импульсы аккумулируются в нейронных узлах спинного мозга, которые тот посылает в головной. То есть из очага воспаления она «мигрирует» в том случае, когда нейронный сигнал обладает повышенной интенсивностью и интерпретируется организмом неправильно. Игнорировать ее нельзя, в особенности, если нет объективных причин для того, чтобы ощущать дискомфорт в области ее появления. Так, в анналах истории медицины сохранилось описание клинического случая, когда симптомом инфаркта миокарда оказалась резкая боль в пятке.Наиболее частые проявления иррадиирующих болей и их значениеНекоторые заболевания могут долгое время протекать латентно, проявляясь только симптоматическими иррадиирующими болями. Мы призываем вас прислушиваться к сигналам, которые подает организм, и не откладывать визит к врачу при выраженном дискомфорте в одной из описанных ниже областей.1. Грудная клетка и/или левая рукаБолевые ощущения в этих областях свидетельствуют о наличии проблем в функционировании сердца. Патологические импульсы от камер сердца поступают в спинной мозг, центры которого, вследствие избыточного возбуждения, могут ретранслировать их смежным сегментам, иннервирующим соответствующие анатомические образования. В особенности тревожным звоночком является боль в области левой кисти.2. Нижняя челюстьЕсли дискомфорт возникает в нижней челюсти слева, это может свидетельствовать о патологических изменениях в сердце, а также о нарушениях кровоснабжения.3. Шея и плечевой поясБоли различной интенсивности в области шейного отдела позвоночника и плечевого пояса могут сигнализировать о проблемах, связанных с органами дыхания. Как правило, это говорит о заболеваниях легких или бронхов и требует консультации пульмонолога.4. Шея, плечи и правое подреберьеЕсли боли в области шеи и плеч сопровождаются дискомфортом в правом подреберье, рекомендуется пройти обследование печени и желчного пузыря.Неприятные ощущения в области ключицы с той же стороны могут быть симптомом:пневмонии;холецистита;язвенной болезни желудка или двенадцатиперстной кишки;острого аппендицита;разрыва селезенки;перикардита (воспаления серозной оболочки сердца).5. Область пупкаБоль в области пупка сигнализирует о проблемах в функционировании тонкого кишечника. Это может быть как незначительное воспаление или спазм, так и более серьезное поражение, требующее немедленного лечения, в том числе и онкологическое заболевание.6. Тазовая область и нижние конечностиДискомфорт в области таза, который сопровождается неприятными ощущениями в ногах, часто свидетельствует о дисфункциях в работе почек, движении камней в мочеточнике или патологических процессах в крестцовом отделе позвоночника. Если боль «отдает» в низ живота, это может быть признаком вовлечения в них мочевого пузыря.7. ПоясницаПомимо проблем с мочевыделительной системой, болевые ощущения в пояснице часто бывают симптомами цистита или онкологических заболеваний толстого кишечника. В этом случае немаловажным является их локализация по отделам.Верхний – дискомфорт может свидетельствовать о поражениях желудка и поджелудочной железы.Средний – боль сигнализирует о заболеваниях кишечника.Нижний – стоит обратить внимание на состояние почек и органов малого таза (матку, яичники, прямую кишку, предстательную железу, семявыводящие протоки).8. ГоловаГоловные боли, как правило, не предвещают ничего хорошего, поэтому к ним следует относиться с большой осторожностью. Вместе с тем они могут возникать при приеме холодной пищи вследствие раздражения расположенных на поверхности слизистой оболочки глотки рецепторов. Вот почему они иногда появляются после того, как человек полакомится мороженым или чаем со льдом.Любая боль является сигналом организма об опасности. При этом стоит помнить, что правильный диагноз может поставить только опытный специалист. Избавиться от дискомфорта позволяет не симптоматическое, а системное лечение, которое назначается на основании лабораторных и инструментальных исследований, дающих возможность определить его первопричины.