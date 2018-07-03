Популярные продукты могут вызывать воспаление и диабет
Ученые исследовали образцы тканей поджелудочной железы больных диабетом второго типа и выявили в них присутствие кристаллических частиц диоксида титана. Данное вещество известно также как пищевая добавка Е171 – это широко распространенный белый краситель, который, например, можно найти в таких продуктах питания, как сыр, мороженое, карамель, жевательная резинка, сухое молоко. Кроме того, диоксид титана является компонентом зубных паст, косметики, некоторых лекарств и других продуктов ежедневного использования.
Согласно результатам анализа, выполненного учеными, подробно описанным авторами работы в статье, концентрация монокристалов диоксида титана в поджелудочной железе всех исследуемых больных была высокой – десятки и сотни миллионов единиц на грамм ткани.
Специалисты не скрывают своей обеспокоенности в связи со столь высоким содержанием в организме опасных для здоровья веществ.
С потребление человеком частиц диоксида титана исследователи связывают развитие диабета второго типа. По их мнению, его накопление провоцирует воспалительные процессы в органах и тканях.
«Наши предварительные данные повышают вероятность того, что диабет второго типа может быть хроническим воспалительным заболеванием поджелудочной железы, подобным асбестозу, который вызывается вдыханием кристаллического асбеста», — приводится в журнале мнение авторов работы.
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
Добавил penal в категорию Кардиология
Добавить комментарий