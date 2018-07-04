5 привычек, провоцирующих раннее старение
Ученые констатировали, что одной из распространенных ошибок, ведущих к ухудшению состояния организма и, соответственно, к его старению, является исключение из своего рациона жиров. Сегодня этим пищевым ингредиентом пугают многих – жиросодержащие продукты часто называются фактором повышенного холестерина в крови. Но специалисты подчеркивают: разнообразные жиры, как растительного, так и животного происхождения в умеренном количестве просто необходимы полноценной физиологии человеческого тела.
Также причиной раннего старения может стать привычка подавлять эмоции, не выражать открыто своей радости или не делиться с кем-то испытываемыми негативными чувствами. Подобная черта разрушительна для психики и может способствовать развитию болезни Альцгеймера.
Кроме того, добавили эксперты, важно достаточно спать и отдыхать, отвлекаться от рутинных дел. Другим аспектом является социальная изоляция. Общение позволяет поддерживать мозг человека в хорошей форме длительное время, так как стимулирует формирование и рост новый нейронов.
Наконец, серьезным провокатором преждевременного старения является курение.
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Добавил klava в категорию Разное
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