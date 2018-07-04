Как кофе может навредить здоровью: ответ медиков

Стало известно, почему опасно часто пить кофе.Украинский диетолог Татьяна Фиалкова утверждает, что большое количество выпитого кофе не поможет взбодриться. Кофеин, содержащейся в двух чашках эспрессо, блокирует примерно 1/2 рецепторов в головном мозге. Это может вызвать тревогу, раздражительность, нервную неадекватность.К тому же, эксперт добавила, что приемлемая доза кофеина – это 75 мг (стандартная чашечка эспрессо). Кофеин одной порции полностью выводится из организма спустя 5-10 часов. Хотя срок выведения зависит от достаточного потребления воды и хорошей работы печени и почек."Если кофе уже не способен взбодрить, пора заниматься восстановлением режима сна, отдыха, активности и питания",- рассказала эксперт.По словам Фиалковой, многое также зависит от особенностей конкретного организма. "У части людей печень быстро расщепляет кофеин и бодрящий эффект пропадает спустя несколько часов, у других печень слабо расщепляет кофеин, и он может циркулировать в крови до 8-10 часов. Именно поэтому у таких людей нарушается сон, если кофе был выпит после 14:00", – объяснила врач.