Врачи подсказали, как в домашних условиях снизить давление

Эти способы наиболее эффективны в плане лечения гипертонии.Обновленные рекомендации по артериальному давлению Американской ассоциации сердца (AАС) свидетельствуют, что у многих людей, особенно у пожилых, теперь будет диагностировано высокое кровяное давление – гипертония.Президентом AАС и кардиолог Джон Уорнер (John Warner) рассказал американскому изданию Newsweek о некоторых мерах, эффективность которых в снижении высокого давления была доказана учеными:Худейте.С каждым потерянным килограммом систолическое артериальное давление падает примерно на 1 мм рт. ст.Правильно питайтесь.Выберите диетический рацион, богатый фруктами, овощами, цельнозерновыми продуктами и кисломолочными продуктами с более низким содержанием жира, сократите потребление соли (до 1000 мг/сутки натрия — это примерно 0,5 ч. л.) и введите в меню больше калия (3500–5000 мг/сутки – это количество, к примеру, содержится в 1–1,5 кг бананов), которым богаты уже упомянутые бананы, картофель, авокадо и темные листовые овощи.Больше двигайтесь.Обязательны 90–150 минут в неделю физической активности — как аэробной, так и силовой.Ограничьте употребление алкоголя.Конечно, личная ответственность за свой образ жизни в отношении здоровья важна, но, к сожалению, на наш выбор влияет и целый ряд особенностей социальной и политической среды.