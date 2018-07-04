Как есть все и худеть: ученые поделились секретом

Оказывается, можно есть абсолютно все и при этом сбрасывать вес.Как быстро похудеть без изнурительных упражнений, а также строгих диет, знают диетологи. Одну из фишек идеальной фигуре ранее сайту Сегодня.Lifestyle открыл известный врач.Есть все продукты без ограничения и при этом совершенно не поправляться – звучит как фантастическая история, но тем не менее об этом мечтает каждая современная женщина. И действительно, по мнению диетологов, это вполне реально, если знать один секрет. Правило простое – можно есть любые продукты без ограничений, но только в определенное время дня.Такой режим питания, по мнению американских ученых, позволяет снизить не только вес, но и артериальное давление. При этом данный режим питания несложно соблюдать.Исследователи из Университета Иллинойса в Чикаго провели первый в своем роде эксперимент, который показал пользу полного доступа к еде в одни часы дня и ограничения приема пищи в другие часы у людей с ожирением.Специалисты изучили влияние ограниченного во времени приема пищи у добровольцев с ожирением, средний возраст которых составлял 45 лет.Участники исследования могли принимать любую пищу в неограниченном количестве в период времени между 10.00 утра и 18.00. Однако, в течение остальных 16 часов участники могли пить только воду или напитки, почти не содержащие калорий. Испытание продолжалось в течение 12 недель.В сравнении с контрольной группой, участники, соблюдавшие указанный режим питания, потребляли за сутки меньшее количество калорий, в результате чего у них снижался вес, а также артериальное давление. В среднем участники исследования съедали на 300 килокалорий меньше, это позволило уменьшить вес тела на 3%, а уровень артериального давления на 7 мм рт.ст."Основным выводом этого исследования является то, что снизить вес можно и без постоянного подсчета калорий или исключения определенных блюд из рациона", – отметила автор исследования, американский профессор кинезиологии и питания Криста Варади.Несмотря на то, что это первое исследование, посвященное диете 16/8 (16 часов голодания и 8 часов питания), доктор Варади отмечает схожесть его результатов с более ранними данными об интервальных типах диет."Результаты, которые мы получили, наблюдались также и в других исследованиях, в которых необходимо было голодать в течение одного дня. Очевидным преимуществом диеты 16/8 является легкость ее соблюдения. В нашем исследовании мы наблюдали меньшее количество выбывших пациентов по причине нарушения режима питания, в сравнении с другими испытаниями", – отметила доктор Варади."Предварительные данные, полученные в исследовании, внушают доверие, однако требуется проведение более масштабных длительных рандомизированных исследований. К подбору диеты необходимо подходить индивидуально, поскольку даже небольшая эффективность метода может позитивно отразиться на здоровье пациента", – подытожили исследователи.